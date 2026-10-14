La cuenta regresiva para la ASICS Golden Run 2026 ya comenzó, y el primer paso para todos los inscritos es la entrega oficial de kits de competencia para certificar su participación en esta tercera edición del evento que promete superar incluso la acogida de la celebrada en la temporada pasada.

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Esta edición, que se correrá el domingo 18 de octubre desde el Parque Marina de Guerra en la Costa Verde del distrito de Magdalena, reunirá a más de 5000 corredores y estrenará la certificación internacional de World Athletics para los 21K, por lo que la organización ha previsto una entrega ordenada y por días.

ENTREGA DE KITS DE COMPETENCIA

La entrega se realizará el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Centro Comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito de Surco.

Para recoger tu kit de competencia deberás presentar tu DNI y conocer tu número de competidor enviado por correo tras la inscripción. Ahí recibirás tu dorsal con chip, la camiseta oficial y los implementos de la carrera. Además, será la última oportunidad para resolver cualquier duda antes de la partida.

Para garantizar una experiencia óptima, la organización definió el siguiente esquema logístico:

Entrega de kits: Se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Comercial Jockey Plaza. Los inscritos deberán acercarse para recoger la indumentaria y los implementos oficiales.

Se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Comercial Jockey Plaza. Los inscritos deberán acercarse para recoger la indumentaria y los implementos oficiales. Guardarropa: Operativos desde las 05:00 h

Operativos desde las 05:00 h Concentración: A partir de las 05:00 h

A partir de las 05:00 h Partida 21K: 06:00 h en punto.

06:00 h en punto. Partida 10K: 06:30 h en punto.

La competencia eleva este año el perfil competitivo sin descuidar el espíritu participativo e integrador que la caracteriza. Cabe resaltar que la ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

Este domingo 18 de octubre, el evento contará con la participación del fondismo peruano en su máxima expresión con Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

Sepa más Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.

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