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Resumen

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Para garantizar una experiencia óptima de los participantes, la organización del evento deportivo definió un esquema logístico.
Para garantizar una experiencia óptima de los participantes, la organización del evento deportivo definió un esquema logístico.
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para la ASICS Golden Run 2026 ya comenzó, y el primer paso para todos los inscritos es la entrega oficial de kits de competencia para certificar su participación en esta tercera edición del evento que promete superar incluso la acogida de la celebrada en la temporada pasada.

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