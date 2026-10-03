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Resumen

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Jhon Atachagua terminó quinto en los 21K de la Media Maratón de Lima, con un registro de 1:03:00. (Foto: ASICS)
Jhon Atachagua terminó quinto en los 21K de la Media Maratón de Lima, con un registro de 1:03:00. (Foto: ASICS)
Por Sergio Merino Sánchez

En Cerro de Pasco, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Jhon Atachagua encuentra el escenario para preparar cada detalle de su próximo desafío. El fondista peruano se alista para competir en la Asics Golden Run y, antes de ponerse nuevamente las zapatillas para entrenar, conversó con El Comercio sobre cómo llega a la carrera, las sensaciones que atraviesa y lo que espera de una competencia que reunirá a destacados exponentes del running nacional.