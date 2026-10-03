En Cerro de Pasco, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Jhon Atachagua encuentra el escenario para preparar cada detalle de su próximo desafío. El fondista peruano se alista para competir en la Asics Golden Run y, antes de ponerse nuevamente las zapatillas para entrenar, conversó con El Comercio sobre cómo llega a la carrera, las sensaciones que atraviesa y lo que espera de una competencia que reunirá a destacados exponentes del running nacional.

Entre sus próximos objetivos está conseguir una marca que le permita pelear por un lugar en la delegación peruana para los Juegos Panamericanos y, por qué no, soñar con la medalla de oro. Pero su mirada va todavía más allá: Atachagua trabaja día a día con la ilusión de convertirse en atleta olímpico y llevar su carrera al máximo nivel.

Entrenas en Cerro de Pasco, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo es entrenar ahí? ¿Qué ventaja y qué sacrificio implica ser un atleta de esa región?

Al entrenar en la altitud se fortalece más que nada el sistema pulmonar. Tenemos un poco más de ventaja cuando bajamos al llano, pero no tenemos mucha velocidad, aunque sí resistencia. Por eso, intercalamos entrenamientos para que no solo sea en la altura.

¿Consideras que falta apoyo para los niños o nuevos talentos que quieren correr en tu región?

Creo que en ese punto sí, no solamente de las autoridades municipales. Creo que aquí sí hay potencial humano, lo que faltaría es trabajar. Conozco muchos chicos, también los apoyo, y pues sí están participando. Me gustaría que se involucren más las autoridades locales, regionales y los auspiciadores.

En la media maratón de Lima terminaste quinto, con una hora con tres minutos. ¿Qué balance haces de esa carrera y qué crees que faltó para llegar al podio?

La carrera fue bastante rápida. Particularmente, mejoré mi marca personal que tenía por más de 38 segundos. Entonces, creo que hay que seguir trabajando y esforzándonos. Sé que día a día el trabajo que vamos acumulando suma para mejorar milésimas de segundos.

Eres campeón nacional de Cross Country y ahora figura del ASICS Golden Run de octubre, ¿cómo va tu preparación para esta carrera?

Estamos preparándonos de la mejor manera como lo hicimos para la Media Maratón de Lima. Vamos a salir bien preparados, a dar lo mejor de nosotros. Sé que van a venir muchísimos chicos de distintas regiones del país, a dar lo mejor y sobre todo a resaltar la marca.

Muchos fondistas en el Perú combinan el trabajo con el entrenamiento, ¿cómo es tu día a día?

Tengo muchas responsabilidades. Lo primero, soy padre de familia, tengo a mi hija, la llevo a sus estudios; luego salgo a entrenar porque el clima se presta todavía ahora para poder salir aquí en altura. Puedes salir más temprano pero el frío es bastante intenso, entonces entreno en la mañana y descanso, y por la tarde nuevamente volvemos a entrenar. A las 4 o 5 de la tarde voy a mi campo, tengo una ganadería cerca de la ciudad.

¿Qué le dirías a un joven de Cerro de Pasco que te ve como un ejemplo a seguir y quiere empezar en el fondismo, pero tal vez no tiene los recursos?

Eso yo prácticamente lo cuento como anécdota a los chicos que apoyo. En el poco conocimiento que tengo los guio porque yo viví esa experiencia de entrenar con zapatillas que no estaban hechas para los entrenamientos, pero gracias a Dios yo salí de ese punto. Supe sobrellevar, fui bien valiente en ese punto de querer conseguir algo, de ganar algo para poder comprármela. Así motivo a los chicos, les digo que todo esfuerzo trae las recompensas. Sé que es a largo plazo, no es de la noche a la mañana y con el trabajo duro, con el sacrificio que uno hace van a llegar a conseguirlo.

¿Por qué la ASICS Golden Run es importante en tu calendario de competencias?

Es la segunda vez que voy a competir. El año pasado quedé en segundo lugar, ahora quiero la medalla de oro. Para ello, estamos preparados y yo creo que pues todo va a depender del esfuerzo y la voluntad de Dios para ganarla. Son días difíciles, nada es fácil. Cada atleta deja muchas cosas de lado y sacrifica su vida misma para superarte y alcanzar sus objetivos. Esta carrera me servirá para seguir creciendo y creyendo en mí.