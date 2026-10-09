No es solo una carrera de 10K o 21K, sino una experiencia que busca convertir el running en una verdadera fiesta deportiva. La ASICS Golden Run, el circuito regional que conecta a Perú con Brasil, Argentina, Chile y Colombia, regresa a la Costa Verde de Lima para celebrar su tercera edición el próximo domingo 18 de octubre. La jornada reunirá a 5.000 corredores y tendrá, por primera vez, la certificación internacional de World Athletics para su media maratón.

MIRA AQUÍ: ASICS Golden Run 2026 llega a Lima con ruta certificada por World Athletics

En ese contexto, conversamos con Julio Nakasato, gerente de marca de ASICS, sobre cómo se construye una experiencia en la que el alto rendimiento convive con el bienestar y la promoción del deporte. Además, compartió detalles sobre la organización del evento y las razones detrás del crecimiento que la competencia ha alcanzado en la región.

— ¿Cuáles son las expectativas a pocos días de la carrera?

Estamos súper contentos de este lanzamiento de la tercera versión de la carrera. Hubo mucha demanda, subimos de 4500 a 5000 corredores, así que contentos. Estamos súper listos para la fiesta del próximo 18 de octubre.

— Tenemos entendido que, desde esta edición, la carrera cuenta con la certificación World Athletics.

Sí, hay una certificación... entonces el tiempo que hagas en 21K sirve para calificar a alguna otra media maratón. Lo interesante es que es en la Costa Verde, quiere decir que es una carrera súper rápida porque no hay realmente subidas. Entonces, eso favorece un poco a que uno haga un buen tiempo.

— Hace poco, conversamos con Zarita Suárez y me destacó que la ASICS Golden Run es una de sus mejores experiencias.

Es una carrera súper rápida, entonces los élites (atletas) hacen buenos tiempos. Como comenté en la conferencia de prensa, vamos a develar la ruta oficial en estos días, pero seguirá siendo en la Costa Verde. La partida y la llegada seguirá siendo en el Parque Marina de Guerra en el distrito de Magdalena.

Julio Nakasato lideró la conferencia de presentación de la ASICS Golden Run 2026. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)

— ¿Cuál es el perfil de competidores que se tiene para esta edición?

Tenemos el recreativo; sin embargo, hay más gente inscrita en 21K que en 10K, entonces hay muchos deportistas competitivos. Justo mencioné que hay entre 10 y 20 atletas federados, o sea que tienen tiempos importantes. Va a haber una buena competencia, incluso el team de ASICS de élites participa, así que te diría que nació como algo recreativo, pero cada vez es más competitivo.

— En redes sociales existe mucha gente manifestando su interés de ser parte, pero no alcanzó uno de los cupos para este año.

Pasa es que no es tan masiva y eso que incrementamos de 4500 a 5000 participantes. La idea es que no sea tan masiva porque lo importante es que sea una buena experiencia para el corredor y tratamos de que todavía sea relativamente chica. Por ahora, no es un objetivo llegar a 10000 corredores.

— ¿Cuál es la importancia de Lima en el circuito ASICS en Latinoamérica?

Lima es importante porque Perú es un país clave en Sudamérica y, claro, no son tantos los países parte de este circuito. Tienes Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Entonces, son pocos los países y lo importante de Lima es que se busca generar comunidad entre los países, teniendo a Lima como un mercado clave. No solo a raíz de la cultura japonesa, sino porque la idea es comenzar a crecer y, eventualmente, tener en provincias también una Golden Run.

— ¿Por qué ASICS apuesta por el talento peruano como son los casos de Sheyla Eulogio, Zarita Suárez, Jhon Atachagua y Ferdinand Cereceda?

Nosotros tenemos un team de élite que son ellos. Incluso, tenemos marchistas. Tenemos a Evelyn Inga, tenemos a Mary Luz Andía. Entonces, tenemos un importante team de élites que para nosotros son los que nos dan la credibilidad y los podios en las carreras. Son parte importante del marketing de ASICS porque siempre, si ves alguna major en el mundo, si hay un ASICS, hay un podio. Tratamos de mantener eso con nuestros corredores en las carreras de Sudamérica.

Finalmente, Julio Nakasato destacó la importancia de que la ruta sea lo más ágil posible, sin la interrupción o el asedio del público, como sí ocurre en otras carreras. Se espera tener una jornada con buen clima, gran nivel y que sirva de impulso a muchos deportistas que, tal vez, tengan en la ASICS Golden Run a su primera competencia de fondismo.

Mayor nivel competitivo y premios especiales

La organización busca potenciar las marcas de los participantes mediante incentivos especiales. Por ello, se entregó 10 cupos a atletas de élite federados, así como 35 pases de cortesía para runners amateurs de alto rendimiento. Además, en la distancia de 21K los primeros 50 puestos de las categorías masculina y femenina recibirán una medalla especial de Top 50.

Horarios y logística

Para garantizar una experiencia óptima, la organización definió el siguiente esquema logístico:

Entrega de kits: Se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Comercial Jockey Plaza. Los inscritos deberán acercarse para recoger la indumentaria y los implementos oficiales.

Guardarropa: Operativos desde las 05:00 h.

Concentración: A partir de las 05:00 h.

Partida 21K: 06:00 h en punto.

Partida 10K: 06:30 h en punto.