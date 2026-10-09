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Resumen

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No es solo una carrera de 10K o 21K, sino una experiencia que busca convertir el running en una verdadera fiesta deportiva. La ASICS Golden Run, el circuito regional que conecta a Perú con Brasil, Argentina, Chile y Colombia, regresa a la Costa Verde de Lima para celebrar su tercera edición el próximo domingo 18 de octubre. La jornada reunirá a 5.000 corredores y tendrá, por primera vez, la certificación internacional de World Athletics para su media maratón.

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