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Resumen

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En conferencia de prensa, se presentó este martes de manera oficial la tercera edición del evento que convocará a 5 mil deportistas de todos los niveles en nuestra capital. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)
En conferencia de prensa, se presentó este martes de manera oficial la tercera edición del evento que convocará a 5 mil deportistas de todos los niveles en nuestra capital. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)
Por Redacción EC

ASICS Perú anunció la edición 2026 de la Asics Golden Run presentada por Natura Kaiak 21K, evento que se realizará el próximo domingo 18 de octubre y que convocará a más de 5.000 corredores de todos los niveles. Por primera vez en la historia del evento en nuestro país, el trayecto de 21 kilómetros contará con la certificación de World Athletics, sello internacional que garantiza medidas oficiales y validez para registros deportivos.

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