ASICS Perú anunció la edición 2026 de la Asics Golden Run presentada por Natura Kaiak 21K, evento que se realizará el próximo domingo 18 de octubre y que convocará a más de 5.000 corredores de todos los niveles. Por primera vez en la historia del evento en nuestro país, el trayecto de 21 kilómetros contará con la certificación de World Athletics, sello internacional que garantiza medidas oficiales y validez para registros deportivos.

Este respaldo eleva el perfil competitivo de la prueba sin descuidar el espíritu participativo e integrador que la caracteriza. El Parque Marina de Guerra, en el distrito de Magdalena será el epicentro de la jornada como punto de salida y meta.

Los participantes de 10K recorrerán por la Costa Verde hacia San Miguel; mientras quienes asuman el desafío de los de 21K extenderán su recorrido hasta Chucuito, en el Callao.

La ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

En la línea de partida destacarán figuras del fondismo peruano como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

“Para Natura, este es un hito muy importante. La comunidad de runners está en pleno auge tanto en el Perú como en el mundo, porque el running dejó de ser un simple ejercicio para convertirse en un estilo de vida. Nos alegra mucho acompañar esta carrera junto al lanzamiento de Natura Kaiak 21K. Nuestra meta es estar junto a los corredores en el antes, durante y después del recorrido a través de Fresh Amplify, una tecnología exclusiva e inédita en la perfumería diseñada para prolongar la sensación de frescura en la piel”, señaló Evelyn Alegría, gerente de Marketing de Natura Perú y Ecuador.

Mayor nivel competitivo y premios especiales

La organización busca potenciar las marcas de los participantes mediante incentivos especiales. Por ello, se entregó 10 cupos a atletas de élite federados, así como 35 pases de cortesía para runners amateurs de alto rendimiento. Además, en la distancia de 21K los primeros 50 puestos de las categorías masculina y femenina recibirán una medalla especial de Top 50.

Horarios y logística

Para garantizar una experiencia óptima, la organización definió el siguiente esquema logístico:

● Entrega de kits: Se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Comercial Jockey Plaza. Los inscritos deberán acercarse para recoger la indumentaria y los implementos oficiales.

● Guardarropa: Operativos desde las 05:00 h

● Concentración: A partir de las 05:00 h

● Partida 21K: 06:00 h en punto.

● Partida 10K: 06:30 h en punto.

Bienestar integral bajo el lema: “Sound Mind, Sound Body” ASICS, referente global en el mundo del running, busca acercar la mística de la Golden Run a la comunidad local. Bajo su filosofía “Sound Mind, Sound Body”, la firma invita a vivir la carrera como un desafío que equilibra cuerpo y mente.

Por ello, la jornada ofrecerá zonas de recuperación, puntos con música a lo largo del trazado, espacios de confraternidad y activaciones especiales. Además, los corredores podrán participar en pruebas de producto previas y recibirán un kit oficial con polo técnico y regalos de los patrocinadores.