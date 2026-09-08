En solo siete días, el atletismo peruano conquistó territorios complicados y celebró antes que nadie en la meta. El último domingo, la huancavelicana Deysi Castro ganó la maratón de Medellín y el pasado fin de semana el huancaíno Cristhian Pacheco se impuso en la maratón de México.

El domingo 30 de agosto, se hizo viral ver a Pacheco ganar la carrera en México con un reloj Casio en su muñeca, mientras que sus rivales africanos llevaban modelos de última generación.

Mientras, Deysi Castro volvió a subir al podio en su segunda maratón del año. En febrero pasado, había llegado en segundo lugar en la maratón CAF de Caracas. La del último domingo fue la sexta maratón en su historial.

🔥🏆 RESULTADOS MARATÓN MEDELLIN FEMENINO



🥇 Deisy Castro 🇵🇪 – 02:38:09

🥈 Mildrey Echavarría 🇨🇴 – 02:40:01

🥉 Lina Pantoja 🇨🇴 – 02:42:41 pic.twitter.com/o3lBWputRd — Maratón Medellín Sistecrédito (@MaratonMedellin) September 7, 2026

Pero no son las únicas carreras en las que la bandera peruana se ha visto en lo más alto del podio. Medellín parece una prueba hecha para peruanos, ya que Walter Nina Ñaupa ganó la categoría de varones en el 2024 y Dina Velásquez lo hizo en damas en el 2025. Este año, fue Deysi Castro la que llevó con éxito los colores patrios en esta carrera.

Mientras, el año pasado Río Ferdinand Cereceda ganó la maratón de los Juegos Bolivarianos que se disputó en Lima, con lo que ayudó al Team Perú a subir al podio en el medallero.

Y la huancavelicana Jovana de la Cruz ganó en el 2025 la maratón de Santiago, algo que había hecho Inés Melchor en el 2015 y en el 2017.

Mientras, Deysi Castro ya había saboreado un triunfo al ganar el Sudamericano de Maratón 2025 en Paraguay.

—Más logros—

Los 21K también es una prueba de fondo que les sienta bien a los peruanos. Este año, diversas pruebas se pintaron de blanquirrojo. Thalía Valdivia que ganó la 21K de la maratón de Lima (mayo), Luz Mery Rojas ganó la Media Maratón de Lima (agosto), Dina Velásquez lo hizo en la Media Maratón de Viña del Mar en marzo último, mientras que Alejandro Alania se impuso en la Media Maratón de Santiago, en abril pasado, imponiendo el récord de la prueba con un tiempo de 1:02:28 horas.

Mientras, el año pasado se vieron éxitos de peruanos. Por ejemplo, Saida Meneses lo hizo en la Media Maratón de Lima (agosto), Zaida Ramos ganó los 21K de la maratón de Lima (mayo) y Ulises Martín Ambrosio se llevó la Media Maratón de Lima en varones (agosto).

La reseña solo menciona a los ganadores de pruebas en las dos últimas temporadas. Sin embargo, hay muchos peruanos que han logrado subirse al podio en otras pruebas, como Sheyla Eulogio, que en marzo pasado fue segunda en la Media Maratón de Berlín estableciendo el récord nacional con un tiempo de 1:10:03. O en casa, como Río Ferdinand que fue segundo en la Media Maratón de Lima también con récord nacional de 1:01:50.

LOS LOGROS

Cristhian Pacheco

En la Maratón de la Ciudad de México 2026, Cristhian Pacheco aguantó el ritmo de la élite africana en la altura mexicana. Con un remate espectacular en los kilómetros finales, cruzó la meta en 2h 10m 03s para coronarse campeón absoluto. Ambas victorias consolidaron su estatus como el fondista más dominante de la región en el ciclo olímpico actual.

Walter Nina Ñaupa

Walter Nina Ñaupa protagonizó uno de los finales más dramáticos en la historia de la Maratón de Medellín 2024. Tras correr en el pelotón de vanguardia durante los 42 kilómetros, ingresó a la recta final palmo a palmo con el favorito local, Jeison Suárez. En un sprint agónico definido por photo-finish, el puneño se quedó con la victoria cronometrando 2h 19m 39s, superando a su rival por apenas un segundo de diferencia. Su audacia táctica rompió la hegemonía local y abrió paso a la racha de triunfos peruanos en dicha competencia.

Dina Velasquez Rojas

Dina Velasquez Rojas impuso condiciones en la Maratón de Medellín 2025 gracias a una impecable estrategia de dosificación. La atleta cusqueña se desprendió del grupo principal a mitad de la competencia, manteniendo un ritmo sólido y constante en el exigente trazado colombiano. Cruzó la meta en solitario con una marca oficial de 2h 36m 21s, superando con amplia ventaja a sus más cercanas perseguidoras. Su triunfo no solo ratificó el poderío del fondismo femenino peruano, sino que mantuvo la corona de los 42K en manos nacionales por segundo año consecutivo.

Deysi Castro Huamán

Deysi Castro Huamán cerró con broche de oro la trilogía peruana en la Maratón de Medellín 2026. En lo que significó su primera victoria en los 42 kilómetros a nivel internacional, la fondista controló la prueba de principio a fin. Mostrando una madurez competitiva sorprendente para su primera incursión extranjera, Castro detuvo el reloj en 2h 38m 09s. Su impecable zancada en el tramo final le permitió adjudicarse el título absoluto de la rama femenina, asegurando que el trofeo regresara a Perú por tercera edición consecutiva.

Ferdinand Cereceda

Ferdinand Cereceda fue el atleta más resistente y rápido de la maratón de los XX Juegos Bolivarianos 2025 con una marca de 2:16:38. El año pasado también compitió en el Mundial de Atletismo.

Jovana de la Cruz

La huancaína Jovana de la Cruz ganó en el 2025 la Maratón de Santiago, con un tiempo de 2:33:39.

Deysi Castro y Cristhian Pacheco, ganadores en Medellín y México (Fotos: Facebook)

MEDIA MARATÓN

Triunfos 2026

Luz Mery Rojas

La Media Maratón de Lima, con 117 años de historia, tuvo a la peruana como ganadora. El 23 de agosto se impuso en la carrera que partió en la Plaza de Armas con un tiempo de 1:11:38.

Alejandro Alania

El peruano logró el récord de la prueba con su victoria en la Media Maratón de Santiago, el 26 de abril. Cruzó la meta con un tiempo de 1:02:28.

Dina Velasquez

Con un tiempo de 1:14:29, el 29 de marzo pasado, la cusqueña ganó la Media Maratón de Viña del Mar, en Chile.

Thalia Valdivia

Se impuso en los 21K de la Maratón de Lima, en mayo pasado. Su marca fue de 1:12:42.

En el 2025

Ulises Martín Ambrosio

En la capital, ganó la tradicional Media Maratón de Lima en agosto del 2025. Su marca fue de 1:03:20.

Saida Meneses

La natural de Huancayo ganó la Media Maratón de Lima del 2025, con un tiempo de 1:10:59.

Deysi Castro

En agosto del año pasado ganó el Sudamericano de Maratón en Paraguay con un tiempo de 2:43:39.

Zaida Ramos

En mayo del 2025 se impuso en los 21K de la Maratón de Lima con un tiempo de 1;10:05.

Medallas de Plata en 2026

Dina Velásquez Rojas (Media Maratón de Medellín)

Tras coronarse campeona absoluta de los 42K en 2025, la atleta cusqueña compitió este año en la modalidad de Media Maratón (21K) del evento colombiano. Velásquez se adjudicó la medalla de plata con una marca de 1h 13m 36s, quedando a solo segundos del primer lugar.

Ferdinand Cereceda Rodríguez (Media Maratón de Lima)

En una competencia de nivel internacional con fuerte presencia africana, el fondista peruano obtuvo el segundo lugar absoluto y la medalla de plata deteniendo el reloj en 1h 01m 50s, el récord nacional de la distancia.

Sheyla Eulogio (Maratón de Lima)

En mayo pasado, llegó en segundo lugar en el trazado por las calles de la capital con un tiempo de 2:27:32. Este podio le valió ser coronada como la campeona nacional de maratón.

Sheyla Eulogio (Media Maratón de Berlín)

Con una marca de 1:10:03, logró el récord nacional de la media maratón en marzo pasado.

Deysi Castro (Maratón de Caracas)

En febrero pasado logró al podio en su prueba (2:35:14).

Zarita Suárez. (Media Maratón de Lima)

Con un tiempo de 1:11:38 llegó segunda en la tradicional prueba limeña de este año.

Jazmín Matos (21K de la Maratón de Lima)

En mayo hizo una marca de 1:13:02 para ser segunda en esta distancia.





Medallas de Bronce en 2026

Zaida Ramos Acevedo (Media Maratón de Medellín)

Acompañó a Dina Velásquez en el podio de los 21K en Colombia. Ramos aseguró la medalla de bronce tras cruzar la meta en 1h 14m 53s, consolidando un histórico “2-3” para el atletismo femenino peruano.

Walter Nina Ñaupa (Media Maratón de Lima)

El puneño revalidó su gran nivel competitivo internacional al colgarse la medalla de bronce en los 21K de la capital peruana, cronometrando un tiempo de 1h 02m 28s.

Meliza Casaico (Media Maratón de Santiago)

Con solo 22 años, la joven promesa de Junín firmó una actuación enorme en Chile al subirse al podio internacional en el tercer lugar de los 21K con un tiempo de 1h 17m 28s.

Zarita Suárez (21K de la Maratón de Lima)

En mayo se subió al podio en la prueba con un tiempo de 1:13:11.

Jazmín Matos (Media Maratón de Lima)

Cerró el podio femenino el 23 de agosto con un tiempo de 1:11:38.