Por Joao Muñoz Tineo

En solo siete días, el atletismo peruano conquistó territorios complicados y celebró antes que nadie en la meta. El último domingo, la huancavelicana Deysi Castro ganó la maratón de Medellín y el pasado fin de semana el huancaíno Cristhian Pacheco se impuso en la maratón de México.

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