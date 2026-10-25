El último domingo 25 de octubre, se disputó la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao & 10K 2026 by Skechers, una competencia que se ha convertido es una de las más importantes para cerrar el calendario runner de de nuestro país.

Una de las rutas más atractivas del circuito: Av. Miguel Grau, Circuito de Playas, Jr. Loreto, Calle Virú, Jr. Paz Soldán, Calle Titicaca, Gamarra, Av. Jorge Chávez, Daniel Nieto, Alberto Secada, Av. Coronel Bolognesi y Av. Pardo en La Punta. El 10K con un giro en U sobre el Circuito de Playas y el 21K extendiéndose mucho más sobre el malecón. lado.mxResultados oficiales 2026 - Mañana veloz en La PuntaEn una mañana rápida y sin viento fuerte, los ganadores fueron:21K Varones: Braulio Villalva Solano - 1:05:5

La edición de este año tuvo un condimento especial: la organización puso sobre la mesa la posibilidad de batir el Récord Nacional Femenino de media maratón (1:10:03), lo que elevó el nivel competitivo de la élite.

La carrera consolida a La Punta como un escenario ideal para correr: distrito pequeño, sin tráfico, con el aliento de la gente chalaca y el cierre de vías principales que generó congestión en las avenidas aledañas desde temprano, pese a ser domingo.

GANADORES

En los 21 kilómetros varones, ganó Braulio Villalva Solano con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 51 segundos. Segundo fue Jeancarlos Rojas Contreras con 1:07:26 y tercero Roger Carrera Rojas con 1:09:07.

En los 21 kilómetros damas, ganó Zaida Ramos Acevedo con 1 hora 12 minutos y 8 segundos. Segunda quedó Liz Durand Cárdenas con 1:20:06 y tercera Dayani Chávez Montoya con 1:33:16.

En los 10 kilómetros varones, el ganador fue Angelo Salis Meca con 30 minutos y 1 segundo. Segundo fue Jamber Cordova Guzman con 30:19 y tercero Paul Ramírez Miranda con 30:32.

En los 10 kilómetros damas, ganó Flor de María Rojas Ramos con 33 minutos y 59 segundos. Segunda fue Meliza Casaico Paucar con 34:05 y tercera Grace Arribasplata Sanchez con 37:20.

Datos del evento

AVA Media Maratón del Callao & 10K by Skechers, organizada por Perú Runners y la Marina de Guerra, en homenaje a Miguel Grau. Más de 7,000 corredores. Partida 6:30 a.m. desde la Plaza de Armas de La Punta, con ruta por Miguel Grau, Circuito de Playas, Sáenz Peña, Bolognesi y toda La Punta.¿Quieres que te busque tu tiempo con tu nombre o dorsal? Pásamelo y te saco el resultado oficial.

Sepa más Con más de 7,000 participantes, una ruta frente al mar y el desafío de una posible nueva marca nacional, la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers se prepara para vivir una gran fiesta del deporte, con el espíritu chalaco como protagonista.

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