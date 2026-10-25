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Resumen

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Miles de entusiastas competidores, entre élite y amateur, se dieron cita en una de las carreas más imortantes del calendario runner 2026 en Perú. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
Miles de entusiastas competidores, entre élite y amateur, se dieron cita en una de las carreas más imortantes del calendario runner 2026 en Perú. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
Por Redacción EC

El último domingo 25 de octubre, se disputó la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao & 10K 2026 by Skechers, una competencia que se ha convertido es una de las más importantes para cerrar el calendario runner de de nuestro país.

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