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Resumen

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Perú Runners, empresa organizadora del evento, informó a detalle cómo será la entrega de los implementos oficiales de los corredores. (Foto: Municipalidad del Callao)
Perú Runners, empresa organizadora del evento, informó a detalle cómo será la entrega de los implementos oficiales de los corredores. (Foto: Municipalidad del Callao)
Por Redacción EC

El Callao concentrará a lo mejor del fondismo élite y amateur de nuestro país el próximo domingo 25 de octubre en la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. En pocos años, pasó de ser una carrera nueva del circuito a ser la que nadie se quiere perder en la segunda parte de la temporada runner.

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