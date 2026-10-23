El Callao concentrará a lo mejor del fondismo élite y amateur de nuestro país el próximo domingo 25 de octubre en la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. En pocos años, pasó de ser una carrera nueva del circuito a ser la que nadie se quiere perder en la segunda parte de la temporada runner.

No es solo por la distancia, sino por dónde se corre. El distrito de La Punta te invita a correr concentrado, sin el molesto ruido de autos, pero sí con el aliento de la cálida gente del Callao. La distancias elegidas son 21K y 10K con salida en la Escuela Naval, y más de 7000 corredores.

Esta edición tendrá un atractivo especial para el atletismo nacional: la posibilidad de superar el Récord Nacional Femenino de medio maratón, actualmente establecido en 1:10:03. La marca representa un desafío deportivo que podría convertir la jornada en un momento histórico para el running peruano.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de competencia?

Perú Runners, empresa organizadora del evento, informó a través de sus canales oficiales que la entrega de kits de competencia se realizarán los días viernes 23 y sábado 24 de octubre desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 pm y 9:00 a.m. a 6:00 p.m., respectivamente en la Plaza de Armas de La Punta, La Punta (Calle Medina S/N, cruce con Jr. Fanning, La Punta, Callao).

La entrega del Kit de competencia solo se hará previa presentación, en físico, de su documento de identidad y pantallazo del e-mail que le llegó después de completar su inscripción en la página de Eventrid, donde se adquirió el cupo de la carrera.

En este se encuentra el código QR con el que será identificado y podrá solicitar su kit de competencia. Se requiere la presentación obligatoria tanto del DNI como del código QR para la entrega del kit de competencia. La falta de algunos de los dos elementos, impide la entrega.

Además, se recalcó que por ningún motivo el día del evento se hará entrega del kit de competencia, ni luego del mismo, sin excepción, por lo que es indispensable que todos los participantes se acerquen a recogerlo a la Expo de la AVA Media Maratón del Callao & 10K powered by Skechers en lugar y horarios por definir.

Medalla oficial de la carrera

Sepa más Con más de 7,000 participantes, una ruta frente al mar y el desafío de una posible nueva marca nacional, la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers se prepara para vivir una gran fiesta del deporte, con el espíritu chalaco como protagonista.

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