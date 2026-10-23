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Resumen

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Uno de los atractivos más resaltantes de la prueba es que se trata de un circuito plano, rápido y 100% frente al mar, ideal para buscar mejorar una marca personal.
Uno de los atractivos más resaltantes de la prueba es que se trata de un circuito plano, rápido y 100% frente al mar, ideal para buscar mejorar una marca personal.
Por Redacción EC

La AVA Media Maratón del Callao & 10K by Skechers celebra este domingo 25 de octubre su tercera edición en medio de una importante expectativa, consolidándose como una de las carreras más emblemáticas del calendario runner en nuestro país. El evento es organizado por Perú Runners en cooperación con la Marina de Guerra del Perú.

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