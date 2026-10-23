La AVA Media Maratón del Callao & 10K by Skechers celebra este domingo 25 de octubre su tercera edición en medio de una importante expectativa, consolidándose como una de las carreras más emblemáticas del calendario runner en nuestro país. El evento es organizado por Perú Runners en cooperación con la Marina de Guerra del Perú.

La carrera reunirá a más de 7000 corredores y tendrá como punto de partida y llegada a la Escuela Naval del Perú, en el distrito de La Punta. Con distancias de 21K y 10K, recorrido certificado por World Athletics, y el mar chalaco como escenario, la competencia rinde homenaje al Gran Almirante Miguel Grau y corre bajo el lema de ‘Correr con historia’.

Uno de los atractivos más resaltantes de la prueba es que se trata de un circuito plano, rápido y 100% frente al mar, ideal para buscar mejorar una marca personal. Además, este año, existe la posibilidad de ver caer el récord nacional femenino de media maratón de 1:10:03.

Indumentaria oficial de la carrera

La jornada también busca acercar a corredores y acompañantes a la historia, los atractivos y la oferta gastronómica de la zona, haciendo del evento una oportunidad para disfrutar el Callao más allá de la competencia.

Información del evento

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Distancias: 21K y 10K.

21K y 10K. Lugar de partida y llegada: Escuela Naval del Perú, La Punta, Callao.

Escuela Naval del Perú, La Punta, Callao. Organiza: Perú Runners, con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú.

Perú Runners, con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú. Naming partner: AVA.

AVA. Marca deportiva oficial: Skechers.

La organización recomienda a los participantes revisar los canales oficiales del evento para consultar los horarios de partida, las indicaciones de acceso, los servicios al corredor y las recomendaciones logísticas para el día de la carrera.

Para facilitar el traslado de los participantes hasta la línea de partida, DP World pondrá a disposición buses de acercamiento que permitirán a los corredores llegar a la zona de competencia.

Esta iniciativa busca brindar mayores facilidades de acceso y contribuir a que los participantes lleguen a tiempo para disfrutar de la jornada deportiva. Los detalles del servicio y sus horarios serán comunicados a través de los canales oficiales de la carrera.

Sepa más Con más de 7,000 participantes, una ruta frente al mar y el desafío de una posible nueva marca nacional, la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers se prepara para vivir una gran fiesta del deporte, con el espíritu chalaco como protagonista.

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