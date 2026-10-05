“Avon por Ellas”: así será la carrera que promueve la detección temprana del cáncer de mama.

Según el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 6 mujeres peruanas fallecen al día víctimas del cáncer de mama. En este contexto, para seguir concientizando sobre la detección temprana, Avon y Fundación Instituto Natura anunciaron la realización de la “Carrera Avon por Ellas” para este 25 de octubre en Costa Verde (San Miguel), en alianza con la Liga Contra el Cáncer.

“Queremos poner nuestra voz, nuestra experiencia y nuestra capacidad de movilización al servicio de las mujeres y de conversaciones que realmente importan. La carrera nos permite encontrarnos con miles de personas y acercar información sobre salud mamaria, la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer de mama”, afirma Diana Gaitán, gerente de marketing del Mercado Andino de Avon.

El gran evento espera contar con más de 2 mil participantes en sus dos modalidades: una caminata recreativa de 4 kilómetros y una carrera competitiva de 8 kilómetros, ambas orientadas a integrar a la comunidad en un entorno de concientización y cuidado integral de las mujeres.

Parte de lo recaudado de las inscripciones será destinado a La Liga Contra el Cáncer, contribuyendo con el trabajo de la institución en la concientización y evaluación médica en el país.

Durante la jornada, se dispondrá de módulos de información sobre salud mamaria y la importancia de las mamografías. “El cáncer de mama es un problema de salud pública que afecta a la población, por eso esta alianza entre Avon y Liga Contra el Cáncer nos permitirá unir esfuerzos contra esta enfermedad y ayudar a quienes más lo necesitan”, señaló Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

Horarios e inscripción:

Para garantizar un desarrollo fluido de la jornada, la organización estableció la siguiente pauta logística:

Concentración: a partir de las 7:00 a.m. en la Costa Verde (San Miguel).

a partir de las 7:00 a.m. en la Costa Verde (San Miguel). Partida 8K y 4K: a las 8:00 a.m.

Las inscripciones se encuentran disponibles en la plataforma Passline/Pentarun y Eventrid: www.passline.com/sitio-evento/carrera-avon-por-ellas | https://www.eventrid.pe/eventos/pentarunperu/carrera-avon-por-ellas.

Los costos de inscripción + kit de carrera está entre los S/ 79 para la caminata 4K y S/ 89 para la carrera 8K en preventa, mientras que el precio regular es de S/ 89 y S/99, respectivamente. Todas las modalidades incluyen donación a La Liga Contra el Cáncer. Este kit oficial entregado a cada participante consta de un bolso, polo técnico, dorsal, medalla de finalista al cruzar la meta y chip de cronometraje para la distancia de 8K.

SOBRE EL AUTOR