“Avon por Ellas”: así será la carrera que promueve la detección temprana del cáncer de mama.
“Avon por Ellas”: así será la carrera que promueve la detección temprana del cáncer de mama.
Por Redacción EC

Según el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 6 mujeres peruanas fallecen al día víctimas del cáncer de mama. En este contexto, para seguir concientizando sobre la detección temprana, Avon y Fundación Instituto Natura anunciaron la realización de la “Carrera Avon por Ellas” para este 25 de octubre en Costa Verde (San Miguel), en alianza con la Liga Contra el Cáncer.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.