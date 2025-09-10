Del 10 al 12 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Canchaque Trail Fest, la carrera de montaña más importante del norte, que recorrerá los senderos del distrito de Canchaque, Piura.

Ahora el certamen contará con las distancias de 6K, 12K, 25K y 42K con la finalidad de seguir impulsando el turismo en esta hermosa localidad.

A comparación de la edición anterior, en este 2025 la distancia de 30K pasará a ser de 25K, se le suma la distancia maratón de 42 kilómetros y los niños también podrán participar en la nueva distancia Kids 1K.

Otra de las novedades es que el Canchaque Trail Fest otorgará puntos para el ranking del Circuito de Nacional de Skyrunning Perú 2025.

Las rutas tendrán como punto de partida y de llegada la Plaza de Armas de Canchaque y recorrerán los senderos que van desde los 1200 hasta los 2050 m.s.n.m. en los puntos más altos; atravesando pequeños riachuelos, bosques, trochas carrozables, caminos técnicos con pendientes y desniveles.

Se estima la participación de unos 400 corredores. No te pierdas de esta fantástica experiencia y aprovecha los precios de preventa hasta el 14 de septiembre. Compra las entradas en este LINK.

