Elegir cómo entrenar depende de tus objetivos, tu condición física y las actividades que más disfrutes. Mientras algunas disciplinas se enfocan en la resistencia cardiovascular, otras trabajan la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Conocer sus diferencias puede ayudarte a encontrar nuevas formas de mantenerte activa y descubrir qué tipo de movimiento se adapta mejor a ti.

Para quienes buscan explorar distintas disciplinas y salir de la rutina, adidas | Lima Training Fest 2026 será una oportunidad para experimentar diferentes estilos de entrenamiento junto a Les Mills.

El evento reunirá sesiones grupales que permitirán a las participantes acercarse a distintas formas de movimiento, desde ejercicios de alta energía hasta prácticas centradas en el equilibrio y la movilidad.

Cardio: para mejorar la resistencia y entrenar con energía

Si buscas mejorar tu resistencia cardiovascular, puedes incorporar actividades como caminar a paso rápido, bailar o participar en clases grupales.

Una alternativa es BODYATTACK, de Les Mills, que combina movimientos atléticos y ejercicios de alta energía para trabajar la resistencia y mantener el cuerpo en movimiento. Es una opción para quienes disfrutan de entrenamientos dinámicos y quieren desafiarse a su propio ritmo.

Fuerza: para desarrollar la musculatura y ganar capacidad física

El entrenamiento de fuerza ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la capacidad para realizar actividades cotidianas. Puede practicarse con pesas, máquinas, bandas elásticas o el propio peso corporal.

En las clases grupales, también es posible encontrar propuestas que combinan movimientos intensos con ejercicios que trabajan diferentes capacidades físicas. La clave está en elegir una intensidad adecuada al nivel de cada persona y avanzar progresivamente.

Flexibilidad y movilidad: para trabajar el equilibrio y el control corporal

Las disciplinas que incorporan estiramientos, respiración y control postural son una alternativa para quienes buscan mejorar su movilidad y flexibilidad. BODYBALANCE, de Les Mills, combina elementos del yoga, el tai chi y el pilates en una sesión que trabaja el equilibrio, la movilidad y la conexión cuerpo-mente.

Explorar distintas modalidades permite identificar qué actividades disfrutas más y cuáles se ajustan mejor a tus objetivos. Además, combinar ejercicios cardiovasculares, fuerza y movilidad puede contribuir a una rutina más equilibrada.

Lo importante es comenzar de acuerdo con tu condición física, respetar tus tiempos de recuperación y encontrar una dinámica que puedas mantener en el tiempo.

En ese sentido, adidas | Lima Training Fest 2026 invita a las participantes a descubrir nuevas formas de entrenar en una experiencia que reunirá distintas disciplinas en un mismo espacio. El evento será el 14 de noviembre, desde las 8:00 a. m., en Arena 1, San Miguel, con sesiones de BODYCOMBAT, BODYATTACK y BODYBALANCE a cargo de Les Mills.

Más que una jornada de entrenamiento, el festival busca acercar a las mujeres a nuevas experiencias de movimiento, promover el entrenamiento en comunidad y motivarlas a seguir explorando sus propias capacidades.

Para conocer más detalles y adquirir entradas, puede ingresar al siguiente LINK o las redes sociales de @limatrainingfest.

¿Qué es Les Mills?

Es el sistema de entrenamiento grupal más grande y reconocido del mundo, famoso por crear clases pre-coreografiadas con música energizante y bases científicas para maximizar la quema de calorías y la fuerza.

Fundado en Nueva Zelanda por el atleta olímpico Les Mills, este sistema distribuye sus rutinas en miles de gimnasios afiliados globalmente, renovando sus coreografías y música cada tres meses para evitar el estancamiento.