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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lo importante es comenzar de acuerdo con tu condición física, respetar tus tiempos de recuperación y encontrar una dinámica que puedas mantener en el tiempo.
Lo importante es comenzar de acuerdo con tu condición física, respetar tus tiempos de recuperación y encontrar una dinámica que puedas mantener en el tiempo.
Por Redacción EC

Elegir cómo entrenar depende de tus objetivos, tu condición física y las actividades que más disfrutes. Mientras algunas disciplinas se enfocan en la resistencia cardiovascular, otras trabajan la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Conocer sus diferencias puede ayudarte a encontrar nuevas formas de mantenerte activa y descubrir qué tipo de movimiento se adapta mejor a ti.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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