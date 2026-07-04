Por segundo año consecutivo, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio se realizará en nuestra capital, teniendo su punto de encuentro en San Isidro. (Foto: GEC)
Por segundo año consecutivo, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio se realizará en nuestra capital, teniendo su punto de encuentro en San Isidro. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El asfalto volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de corredores. Profesionales y aficionados se darán cita en la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, una carrera que trasciende la competencia para convertirse en una experiencia personal: la oportunidad de desconectarse del ritmo cotidiano, encontrar su propio paso y recordar por qué decidieron ingresar al mundo del running.

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