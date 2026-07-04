El asfalto volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de corredores. Profesionales y aficionados se darán cita en la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, una carrera que trasciende la competencia para convertirse en una experiencia personal: la oportunidad de desconectarse del ritmo cotidiano, encontrar su propio paso y recordar por qué decidieron ingresar al mundo del running.

Esta competencia se da con el objetivo de seguir impulsando la cultura del running en Lima desde una mirada distinta, donde cada corredor encuentre su propio ritmo y forma de vivir la experiencia. La 15K es ese punto intermedio perfecto: un reto alcanzable, pero lo suficientemente desafiante como para marcar un antes y un después.

“La expectativa es bastante alta en esta segunda edición. Hemos hecho ‘sold out’ en dos horas, lo cual ya es un indicador bastante alto para nosotros. Si vamos a la parte digital, y vemos los comentarios que tenemos en redes sociales, son bastante positivos. Las personas tienen muchas expectativas para esta carrera”, declaró a este medio Ximena Durán Delgado, coordinadora de Marketing de New Balance.

A continuación te contamos cinco puntos claves que debes conocer para que seas parte de esta fiesta deportiva, ya sea como competidor o aficionado del running.

¿Cuándo será la competencia?

Esta edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio está programada para el domingo 5 de julio. Será la segunda consecutiva desde su exitoso regreso a las calles de Lima en 2025. Por tal motivo, la organización no dudó en darle a nuestra capital la competencia que merece.

¿A qué hora inicia la carrera?

Si bien la hora de concentración, en el punto de partida, será a partir de las 6:00 a.m., la carrera iniciará a las 6:30 a.m. en el Parque Andrés Avelino Cáceres, Calle Dean Valdivia Cuadra 2, en el distrito de San Isidro.

¿Cuántos participantes correrán?

Para esta edición, se habilitaron 3 mil cupos, los cuales se vendieron en apenas dos horas, marcando un récord total en lo que a competencias de running en nuestro país se refiere. La expectativa es muy alta en la gran comunidad de este deporte.

¿Cuál será la ruta de la carrera?

Los corredores saldrán desde el parque Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra, y regresar al Parque Cáceres.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de competencia?

Todos los participantes de la carrera pueden acercarse a la puerta No 4 del Pentagonito (ingreso por Bielovucic Cavalier), en el distrito de San Borja. Los únicos días para recoger el kit serán el viernes 3 y sábado 4 de julio entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Esta es la indumentaria oficial de la New Balance powered by El Comercio 2026.

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Toda la cobertura del evento, con la información más completa y en tiempo real, estará disponible en la web de El Comercio. Los invitamos a seguir nuestras plataformas para no perderse ningún detalle de esta gran fiesta deportiva.

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