Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta nota encontrarás la información más relevante de una de las carreras más esperadas de la temporada running en nuestro país. (Foto: El Comercio)
En esta nota encontrarás la información más relevante de una de las carreras más esperadas de la temporada running en nuestro país. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La espera terminó y miles de entusiastas deportivas, entre profesionales y amateurs, volverán a vivir una experiencia distinta en la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, un evento que va más allá de solo una carrera. Se trata de una experiencia que te desconecta del ruido, encuentras tu ritmo y recuerdas cómo empezaste.

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