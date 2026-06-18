La espera terminó y miles de entusiastas deportivas, entre profesionales y amateurs, volverán a vivir una experiencia distinta en la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, un evento que va más allá de solo una carrera. Se trata de una experiencia que te desconecta del ruido, encuentras tu ritmo y recuerdas cómo empezaste.

Cada paso recorrido en la ruta le permite al participante contar su propia historia en la disciplina, marcada por desafíos constantes y una manera de vivir el running como no ocurre en otro tipo de competencias.

“Queremos seguir impulsando la cultura del running en Lima desde una mirada distinta, donde cada corredor encuentre su propio ritmo y forma de vivir la experiencia. La 15K es ese punto intermedio perfecto: un reto alcanzable, pero lo suficientemente desafiante como para marcar un antes y un después”, señala la organización.

¿Cuándo es la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026?

La New Balance Lima 15K powered by El Comercio está programada para el próximo domingo 5 de julio (hora de concentración 6:00 a.m.) y promete reunir a una importante cantidad de corredores, superando lo logrado en la edición 2025.

Desde New Balance se tiene el concepto de que cada runner tiene su propio motivo. Por ello, invita a vivir una carrera donde lo más importante no sea solo el tiempo que marque el reloj, sino todo lo que descubras en el recorrido.

Ruta de la competencia

Los corredores saldrán desde el Parque Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra, y regresar al Parque Cáceres.

Categorías de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026

General: Damas 18 años a más / Varones 18 años a más.

Mayores: Damas 18 a 34 años / Varones 18 a 34 años.

Master 35: Damas 35 a 39 años / Varones 35 a 39 años.

Master 40: Damas 40 a 44 años / Varones 40 a 44 años.

Master 45: Damas 45 a 49 años / Varones 45 a 49 años.

Master 50: Damas 50 a 54 años / Varones 50 a 54 años.

Master 55: Damas 55 a 59 años / Varones 55 a 59 años.

Master 60: Damas 60 a 64 años / Varones 60 a 64 años.

Master 65: Damas 65 años a más / Varones 65 años a más.

Categoría Discapacidad Visual: Damas con discapacidad visual de 18 años a más / Varones con discapacidad visual de 18 años a más.

Categoría Silla de Carrera Damas Silla de Carrera de 18 años a más Varones Silla de Carrera de 18 años a más.

Categoría Discapacidad miembros superiores e inferiores Damas Silla de Carrera de 18 años a más Varones Silla de Carrera de 18 años a más.

Así fue la edición en 2025. (Foto: Perú Runners)

Inscripciones de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026

Como muestra de la impresionante acogida del evento, los cupos disponibles en la plataforma Eventrid se agotaron en tiempo récord, desde su apertura en el mes de mayo. Por tal motivo, de manera oficial se encuentra ‘sold out’ el evento, aunque suelen presentarse bajas de último momento ya sea por imprevistos o lesiones.

Si estás interesado, puedes visitar la web de New Balance Perú o revisar los anuncios en su cuenta oficial para enterarte de las novedades.

Precios de la inscripción

Preventa: S/99.00

Venta general: S/ 119.00

Cabe menciorar que cada inscripción incluye una suscripción digital a elcomercio.pe con acceso a contenido exclusivo, notas ilimitadas y newsletters especializados en wellness, deporte y estilo de vida para acompañarte dentro y fuera de la ruta.

Toda y la más completa cobertura del evento, en tiempo real, la encontrará en la web de este diario, por lo que los invitamos a estar atento a las novedades para que también seas parte de esta fiesta deportiva.

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