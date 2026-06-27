La segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 entró en cuenta regresiva y, con la presentación oficial de la carrera, aumentó la expectativa en la comunidad runner de nuestro país. Como se recuerda, 3 mil corredores alcanzaron uno de los ansiados cupos para ser parte de esta fiesta deportiva.

La fecha elegida por la organización es el domingo 5 de julio, con partida y llegada en el distrito de San Isidro. Para conocer más a detalle sobre este evento, conversamos con Ximena Durán Delgado, coordinadora de Marketing de New Balance, quien expresó su satisfacción por la excelente acogida, incluso logrando un récord en ventas.

¿Cuál es la motivación de New Balance para apostar por este tipo de competencias?

Nosotros tenemos una filosofía de marca que es ‘Run Your Way’, que impulsa al corredor a correr a su manera. Obviamente, lo que busca New Balance es no solamente apoyar a los corredores más experimentados, sino también a esas personas amateurs que buscan correr o andar en sus primeros kilómetros.

Luego de un receso tan largo, de casi 11 años, volver en 2025 y ahora tener esta acogida, ¿cómo se ha tomado en la marca?

La expectativa es bastante alta en esta segunda edición. Hemos hecho ‘sold out’ en dos horas, lo cual ya es un indicador bastante alto para nosotros. Si vamos a la parte digital, y vemos los comentarios que tenemos en redes sociales, son bastante positivos. Las personas tienen muchas expectativas para esta carrera.

Precisamente por esa expectativa mencionada, ¿los hace pensar en, tal vez, pasar más adelante a una media maratón o una maratón?

No, esta es una distancia media que va con la filosofía de la marca, que busca que las personas den ese salto para otra distancia más exigente. El objetivo es que sirva de impulso.

Esta es una carrera pensada para todos los corredores, desde corredores más experimentados como para corredores amateurs que quieren dar ese paso hacia adelante, que ya pasaron por los 5K y los 10K, y ahora buscan una distancia media que los impulse a llegar a otras distancias mucho más exigentes.

Esta es la indumentaria oficial de la New Balance powered by El Comercio 2026.

¿Qué es lo que se viene para New Balance?

Tenemos lanzamientos importantes en lo que queda del año, con siluetas nuevas y obviamente lo que buscamos es siempre, aparte de promover el producto, brindar experiencias, ya sea a los corredores, a personas de la comunidad o a cualquier tipo de persona que esté buscando ese tipo de calzado.

Para esta edición, ¿tienen algún tipo de calzado que hayan lanzado en específico?

Para el lanzamiento de la carrera no tenemos un calzado como tal, pero sí estamos impulsando tres calzados, que son la 1080 V15, la Rebel V5 y Ellipse. Son todos calzados que podrían usar los corredores tanto amateur como profesionales en esta carrera que es de una distancia media.

¿Qué opinas del crecimiento del running en Perú?

Es un deporte que viene creciendo desde pandemia a pasos agigantados y, obviamente, todo lo que sea relacionado con salud es atractivo para la marca, sobre todo porque sabemos que va a seguir creciendoen los próximos años.

Conferencia de prensa de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026. (Foto: Joel Alonzo - Grupo El Comercio)

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