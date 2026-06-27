00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La segunda edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 entró en cuenta regresiva y, con la presentación oficial de la carrera, aumentó la expectativa en la comunidad runner de nuestro país. Como se recuerda, 3 mil corredores alcanzaron uno de los ansiados cupos para ser parte de esta fiesta deportiva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista