En 2025, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio regresó con una acogida que superó todas las expectativas de la organización, teniendo en cuenta que hubo un receso de 11 años. Sin embargo, la gran afluencia de competidores demostró que la prueba jamás perdió su esencia. De esta manera, se distingue como una de las favoritas de la comunidad running en el país y este año no será la excepción.

Las inscripciones se abrieron el pasado mes de mayo en la plataforma de Eventrid y, en tiempo récord, se agotaron. Pese a que la carrera está programada para el domingo 5 de julio, los corredores no perdieron la oportunidad de alcanzar uno de los ansiados cupos y ser parte de esta fiesta deportiva.

Precios de la inscripción

Preventa: S/99.00

Venta general: S/119.00

Todo participante que proporcione datos o información no fidedigna o falsa al momento de su inscripción, en cuanto a su identidad, edad, domicilio u otra información, no podrá participar en el evento, siendo automáticamente descalificado (a) y no tendrá derecho a la entrega de kit ni a devolución del valor de la inscripción por parte de la organización.

La reventa de inscripciones se encuentra estrictamente prohibida por la Organización y será sancionada conforme a la ley, impidiéndole al adquirente su participación en el evento, sin perjuicio de la sanción descrita en el párrafo anterior.

Cabe menciorar que cada inscripción incluye una suscripción digital a elcomercio.pe con acceso a contenido exclusivo, notas ilimitadas y newsletters especializados en wellness, deporte y estilo de vida para acompañarte dentro y fuera de la ruta.

Ruta de la competencia

Los corredores saldrán desde el Parque Andrés Avelino Cáceres en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra y regresar al Parque Cáceres.

Es importante mencionar que esta competencia tiene un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio, que no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad

Toda y la más completa cobertura del evento, en tiempo real, la encontrará en la web de este diario, por lo que los invitamos a estar atento a las novedades para que también seas parte de esta fiesta deportiva.

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