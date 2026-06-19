Resumen

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Luego de que la competencia volviera en la temporada pasada, la expectativa para este año es aún mayor y aquí te contamos cómo alcanzar uno de los cupos disponibles. (Foto: El Comercio)
Luego de que la competencia volviera en la temporada pasada, la expectativa para este año es aún mayor y aquí te contamos cómo alcanzar uno de los cupos disponibles. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

En 2025, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio regresó con una acogida que superó todas las expectativas de la organización, teniendo en cuenta que hubo un receso de 11 años. Sin embargo, la gran afluencia de competidores demostró que la prueba jamás perdió su esencia. De esta manera, se distingue como una de las favoritas de la comunidad running en el país y este año no será la excepción.

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