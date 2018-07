Elvira Villena, médico veterinaria en la cálida ciudad de Trujillo, Jorge Zavala, empleado público en el caluroso Chancay, y Rodrigo Alencastre, ingeniero químico en el mítico Cusco, son tres peruanos que, a pesar de los miles de kilómetros que los separan y lo diferente de sus profesiones, su amor hacia el running los une.

Y no solo eso, para estos tres runners, el correr tiene distintos significados como mejorar su salud, estar en forma y, quizás el más importante, felicidad y libertad absoluta.

No hay excusas para correr

"A pesar que tengo diabetes e hipotiroidismo, correr es la única forma de superarme a mí misma, es sentirme viva. Los Challenge me parecen una iniciativa super motivadora. Y, también, por los premios", nos cuenta Elvira, que participará en su segundo reto.

Correr te mantiene enfocado

​Le gustan los desafíos y esta seguro de lo que hará a futuro. "Corro porque me gustan los retos y porque al hacerlo, me siento más claro con las cosas que pienso y los planes que hago. Me siento feliz", dice Rodrigo, quien además afirma que los Challenge son una buena oportunidad para comparar el desempeño de otras personas con el suyo.

Para él, es divertido saber que hay gente por todo el Perú que "comparte mi locura por correr".

Lo lleva en las venas

Desde los cinco años corre. Ha pasado por los 100 metros planos, 400 metros, postas, carreras pedestres y maratón -su primera fue en 2017-. "He aprendido mucho de estas personas en este hermoso deporte y, aunque lo dejé por 10 años, ese bichito nunca se fue. Siento mucha felicidad de haber elegido este deporte. Amo y vivo por él", señala entusiasmado Jorge.

Facebook Jorge Salazar

Con respecto a los desafíos, recalca que "estos Challenges son muy buenos, ayudan y motivan a querer mejorar los tiempos, pero sobre todo, a mantener una vida much0 más activa y saludable (...) Nos reta a superarnos al margen de los premios. Agradezco de todo corazón a SPORTAFOLIO por brindarnos esta oportunidad para todos los runners".

A ellos se les suman, Luis Guzmán Young de Trujillo y Rossy Guillén de Huancavelica, quienes también correrán en este tercer reto virtual.

"Correr es parte de mi vida. Empecé a practicarlo desde hace tres años cuando estaba mal de salud, y lo elegí porque me siento libre y mas relajada", comenta Rossy. Esta ingeniera ambiental agrega que espera pronto pueda superar más metas y alcanzar muchas cosas con un duro entrenamiento.

En cambio para Luis, su relación con el asfalto es una anécdota digna de contar. Su padre, un asiduo corredor, lo soltó sin querer de la mano durante una carrera cuando tenía cinco años. Aunque desapareció entre un mar de piernas, finalmente lo encontraron.



Facebook Luis Young

"Desde esa vez siempre quise ir a mirar y luego participar (...) Realmente la práctica de un deporte te cambia la vida y te regala la oportunidad de conocer nuevas experiencias, lugares y amigos durante el proceso"

Agrega "este tipo de Challenge son espectaculares, pues ayudan a motivar a la gente a hacer ejercicio sin pagar grandes membresías ni poner peros que valgan, solo se necesita un par de zapatillas y cualquier espacio y listo, ¡a correr!

Ahora que ya conoces estas historias...¡Tú también puedes ser parte de ellas! Inscríbete en el siguiente enlace https://goo.gl/yvnEqs y no dejes de participar este lunes 30 de julio.