A poco más de una semana del inicio del "Entel Challenge Supera tu meta", miles son los corredores a participar. En el pasado desafío se llegó a superar los 4 mil inscritos, pero igual muchos se preguntarán ¿por qué participar en un Challenge?

"Corres donde quieras y en la ruta que desees"

​Julio Díaz (60) ha participado en todos los Challenges desde el 2016. Asegura que, estos desafíos le dan ventaja de elegir el lugar para salir a correr y eso lo hace muy feliz.



"No me he perdido ni un solo Challenge. Con ellos llevo el control de lo que corro. Eso es motivante (...) además el correr me ha dado una serie de beneficios como mejorar mi salud, incluso ya no soy alérgico. Mi estilo de vida ha cambiado", nos cuenta.

"Luego de correr desde Surco hasta Barranco, voy al mar y nado entre 10K a 15K". René González

"Compartes la pasión de correr con otros runners"

​René Gonzalez (41) es cartero en la empresa de Correos Chile y vive en Santiago. Gracias a los Challenges, señala que "es una manera de compartir con otros atletas este sentimiento tan grande".



"Muchas veces nuestros círculos de amistades no nos entienden estas ganas locas de correr. A través del Challenge podemos ver los progresos de nuestras amistades y conocer la realidad de los runners en otros países. Son una de las mejores ideas para compartir con los corredores del mundo", comenta.

El corredor chileno señala que retomó el running luego de 14 años. René Gonzalez

"Me gusta competir siempre"

Courtney Clifton (25) ​de nacionalidad estadounidense pero residente en la ciudad de Arequipa, el participar en los Challenges y comparar el tiempo con los demás la hace superarse cada día en sus tiempos.



Courtney durante una competencia en Arequipa. Courtney Clifton

"Me gusta competir, además el correr me permite estar tranquila y saludable pues soy madre de un niño de 9 meses. No hay impedimento alguno, lo saco en su coche trotador o mi esposo (Juan José Castro, también participante de Challenges) lo cuida mientras corro. Esto nos permite darle un buen ejemplo", recalca.

Kyara Arbaiza (24)

​Este 2018 empezó a correr los Entel Challenge y asegura que no será la última vez. " Si volvería a estar en estos retos virtuales. El primero me ayudó a superar mis límites y poder participar de la Maratón de Lima que se viene en mayo", señala.

"Los Challenges te hacen formar el hábito de correr"

Teófilo Chonta (47) corría esporádicamente pero cuando conoció los Challenges, su manera de ver el running cambió. "Cuando tienes que hacer de una disciplina un hábito, el Challenge te ayuda a visualizar ese compromiso de dos formas: social y contigo mismo", enfatiza.

Teófilo participa desde 2016 en los desafíos.

Ahora que ya sabes la respuesta...¡Inscríbete y participa del Entel Challenge Supera tu meta! Son tres categorías que recibirán grandes premios. Un total de 84.

---►INSCRÍBETE AQUÍ◄-----