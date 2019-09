Entel Challenge Conquista tu tiempo: ¡tú también forma parte de los primeros lugares!

El Entel Challenge Conquista tu tiempo ya inició, y aún tienes tiempo de completar 250 minutos hasta este domingo 22 de setiembre. Recuerda configurar tu app para correr, así contabilizarás de manera correcta, todos tus minutos en lo que resta del challenge.



A continuación, algunos de los corredores nos comentan cómo acumularon 250 minutos durante su primera semana.



José Purizaca

​"Me siento muy cómodo con este reto. Mi rutina es correr 20 a 24 km diarios o 2 horas. El acumular 250 minutos me parece muy interesante, especialmente para los que recién se inician en este deporte, ya que siguiendo un plan de entrenamiento adecuado podrán lograr cumplir con el reto. Invito a todos los aficionados del running a participar del Entel Challenge Conquista tu tiempo. Faltan pocos días y están a tiempo para cumplir el reto".



Martín Velásquez

​"Al tener horario de oficina (6:45 a.m.) tengo que salir a correr muy temprano y siempre lo hago hidratado por el calor que supera los 30 grados centígrados (Riohacha-Colombia). Además, cuando hay challenge me gusta estar vigente, ser competitivo es estar vivo".



Jesús Rodríguez

​"Tengo una preparación especial, ya que todo los días corro con adidas Runners. Siempre estoy corriendo para mantenerme en actividad".

6 celulares de alta gama forman parte de los premios para este Entel Challenge Conquista tu tiempo. Shutterstock

Premios

Es importante que los participantes sepan que los premios otorgados en el challenge, ayudarán a maximizar su performance al correr, no solo en los próximos retos, sino en tu entrenamiento diario. Aquí algunos de los premios que se sortearán.



Además podrás obtener descuentos para complementar tu rutina con otros ejercicios. Shutterstock

Alimentación. A cargo de All Running Perú y Snap, que entregarán barras energéticas, galletas y suplementos para que soportes largas jornadas corriendo.

Biomecánica. Es vital que, al correr, tengas unas zapatillas que reduzcan el impacto en tus pies, tobillos y cadera, es por eso que, Asics obsequia 10 pares de zapatillas que te harán correr sin sufrir lesión alguna.

Tecnología. 6 celulares MOTO G7 POWER y Garmin 10% de descuento en todos sus productos (relojes deportivos), para que sincronices y guardes todos tus minutos corridos.



Garmin premia con 10% de descuento en sus productos. El Comercio

¿Cómo inscribirte?

Muy sencillo. Aquí te lo contamos en tres sencillos pasos.

1. Ingresa en la web de Sportafolio y completa todos los recuadros que requieren tus datos personales. Luego de unos minutos, recibirás un correo confirmando tu inscripción.

2. Descarga la app de Sportafolio o puedes también: Strava, Runkeeper, Fitbit, Microsoft Health, Garmin, Mapmyfitness o Apple Health, para registrar tus tiempos.

3. Y, ¡Listo! Empieza a correr, tienes hasta este domingo 22.