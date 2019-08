Entel Challenge Sé Constante: ¡Rompe tus límites y gana premios como ellos!

Para muchos corredores el Entel Challenge Sé Constante fue uno de los desafíos más novedosos en lo que va el 2019, pues los participantes debían correr 15 minutos durante 7 días, en forma aleatoria o consecutiva, durante dos semanas. Miles de runners de todo el Perú se sumaron a este desafío y luego, gracias a un sorteo, 80 accedieron a grandes premios.

Además, el hashtag #entelchallenge, en la red social Instagram, permitió que los runners conozcan el avance de otros, compartir sus tiempos y experiencias en la comunidad de running virtual más grande de Latinoamérica.

Conoce algunas de las historias de estos runners que fueron ganadores de premios.

Martín Palacios (51)

​Técnico en informática y padre de dos hijas, nos cuenta que el deporte siempre lo acompañó durante toda su vida, pero empezó a correr a raíz de una enfermedad.



"Me enfermé de cáncer en 2013 y me prohibieron los esfuerzos de impacto, así que solo caminaba para mantener la salud. Dejé de hacer casi todo tipo de esfuerzo por orden médica. El año pasado, cuando perdí el trabajo, para no deprimirme y por consejo d mi esposa, empecé a trotar despacio y por pocos tramos. Por eso que el Entel Challenge es una buena opción para ejercitarnos", señaló.



Del mismo modo, resalta que estos retos y premios ayuden a tener metas. "Me pareció interesante el hecho de que podía retarme a superar mis límites, es la primera vez que participamos en un reto de éste tipo y nos gustó poder hacer muchas más cosas juntos. En éste caso, me tocó ganar y quienes me conocen ya saben que los premios son 100% reales", indicó.

Rogelio Ríos (36)

​Guía oficial de turismo, las caminatas son parte de su vida diaria y el correr es parte de su entrenamiento. "Al ver la publicidad en Facebook, como ya tengo experiencia, me animé a correr. También me pareció interesante y motivaron los diversos premios y me dije 'aquí puedo ganar algo', y me inscribí. Es la primera vez que participo en un challenge", nos contó.

