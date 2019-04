Entel Challenge Desafíate: ganadores quedaron felices con sus premios

Si correr los 42k del Entel Challenge Desafíate fue bueno para los runners porque les dio la satisfacción de romper todos sus récord, recibir regalos por este esfuerzo fue todavía mejor pues desde ahora podrán mejorar sus performance gracias a los regalos que les dio Entel, El Comercio y Sportafolio.



El último viernes 29 de abril, más de 50 ganadores que acumularon sus 42k del 4 al 17 de marzo fueron citados y uno a uno fueron recibiendo el regalo que les correspondía: celulares, zapatillas, canasta de productos, puntos de Sportafolio, membresías en Fitness Pass, barras de proteínas, etc.



Mary Pamela Rea Heredia fue una de ellas, quien llegó feliz de haber competido y de haberle hecho caso a un amigo que la animó a inscribirse en la carrera. "Todo empezó porque un amigo me pasó la voz. Me estaba preparando para la media maratón en Chile y para la Maratón de Lima 42k. Me dijo que me una al Entel Challenge porque a lo mejor gano algo y me dije: ‘voy a intentarlo’. Ahora aquí estoy con mi celular, muy agradecida por todo", nos dijo la runner que se dedica todos los domingos a entrenar para llegar a lo que será la gran competencia: la Maratón Life Lima 42K.

Algo similar ocurrió con José Dajes quien asegura que la competencia le ayudó a conocer un poco más sus capacidades en la pista. "Me parece mostra la idea, genial lo de los Entel Challenge porque te permite ser un poco más competitivo. Normalmente yo entreno para las competencias que voy a participar, es la primera vez que gano, animo a todos que se unan porque sí es cierto".



Al igual que ellos, 55 ganadores más recibieron sus premios y se fueron felices a casa con productos que los ayudará a ser mejores runners.



¿Qué hicieron para ganar?

Los 57 ganadores, al igual que miles de corredores de diversas partes del país y el extranjero, corrieron del 4 al 17 de marzo en sus tiempos libres y acumularon los 42 k que el Entel Challenge Desafíate exigía para cumplir el primer reto del año. Ellos fueron sometidos a un sorteo con la presencia de notario público y se convirtieron en los felices ganadores.



Este verano, fueron ellos los afortunados pero tú puedes ser uno de los ganadores del segundo reto del año del Entel Challenge. Atento a nuestra sección Running y a nuestras redes sociales que muy pronto te diremos ¡cómo participar!