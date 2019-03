Entel Challenge Desafíate: estos son los runners que van en los primeros lugares

En su quinto día de competencia, el Entel Challenge lleva miles de inscritos de Lima y provincia, quienes día a día corren para acumular 42 kilómetros y así entrar al sorteo de más de 80 premios que ofrece El Comercio, Entel y Sportafolio.



Recuerda que el recorrido es personal y dos personas no podrán sumar kilómetros en una sola inscripción. En el caso de que solo puedas correr en una trotadora, tu actividad debe durar un mínimo de 5 minutos pero menos de una hora por sesión.

Aquí te dejamos la lista de los diez primeros corredores de este reto. ¡Anímate y participa!

1. Julio Arrieta 75.1k

2. Julio Diaz Alegre 57.4k

3. Óscar Guzmán 56.9k

4. Felipe Silva 52.4k

5. Leydy Mayumi 52k

6. José Casares 51k

7. Rogelio Chirinos 50.9k

8. Santy Flores 49.9k

9. Jimmy De la Cruz 49.6k

10. Daniel Huarcaya 48.2k

Premios para este año

Como en cada desafío, los premios han sido elegidos según las diversas necesidades de los runners, para aumentar y mejorar su performance, y así logren optimizar sus tiempos en las diversas carreras o challenges que compitan.



1. Motorola: 6 celulares Moto E5 plus (6 ganadores)

2. Asics: 10 pares de zapatillas Asics (10 ganadores)

3. Asics: 2 mochilas Asics (2 ganadores)

4. Garmin: 10% de descuento en productos (Top 30 del ránking)

5. All Running Peru: 1 botella Nomad y 1 pack de barras de proteína ANKU (2 ganadores)

6. Fitness Pass: 3 membresías de 8 Pass (3 ganadores)

7. Camofit: 5 premios de 2 cajas Camofit (5 ganadores)

8. Sportafolio: 5 premios de 400 pts Sportafolio (5 ganadores)

9. Rehidratante: 17 ganadores de 4 six pack cada uno (17 ganadores)

10. Snap Perú: 1 canasta de productos

11. Nutrishake: 30 packs de 12 galletas

12. Glacial: 3 kits de Glacial (3 ganadores, un kit para cada uno)

13. Kuntu Cup: 2 vasos gotas y 1 alto (3 ganadores)

Cómo inscribirse al Entel Challenge Desafíate

Recuerda que aún queda una semana para completar el reto del Entel Challenge Desafíate y puedes inscribirte aquí a cualquier hora desde tu Smartphone. Te dejamos los tres pasos que necesitas hacer.



1. Conecta el app de Sportafolio (iOS o Android).

2. De no contar con esta app, también puedes usar Strava, Runnkeeper, Fitbit o la de tu preferencia.

3. Luego, ingresa a este link y listo. ¡Sé parte de este primer reto del año!



Challenge & redes sociales

Una vez ya inscrito, puedes compartir tus avances en Instagram utilizando el hashtag #entelchallenge, así podrás ver los tiempos de otros corredores y unirte a la comunidad virtual de runners más grande del Perú.