Los 'Entel Challenge' siempre se han caracterizado porque entre sus miles de corredores se comparten historias o vivencias de lo que significa esta pasión por el running. A continuación algunas de ellas.



Esteban (21 años y estudiante de administración y marketing)

Desde muy pequeño se interesó en correr, disciplina que continuó en el tiempo y que lo ayuda a mantener una mente más activa, positiva y con buena salud. Sin embargo, no fue sino hasta octubre del 2017 que conoció los challenges. Desde ese momento, ha estado presente en casi todos.



"Aunque no participé en el challenge pasado, ya que me robaron el celular, este último desafío del año no me lo pierdo, pues estas competencias ayudan a cumplir retos y, además, te premian por ello".



Esteban nos cuenta que corre por las mañanas y al menos tres veces por semana, para no perder el ritmo.

Eduardo (50 años y marino en actividad)

Al igual que Esteban, corre desde muy niño, y ya en la adolescencia, a los 17 años, se inició como corredor de fondo con su primera carrera cronometrada. "Siempre me atrajo el deseo de retarme a mí mismo", señala.



Para él, este será su quinto challenge y participará porque quiere demostrarse, y a su familia también, que "cuando uno quiere, puede dominar la mente y el cuerpo".



Recalca que "al correr siento emociones que dan la oportunidad de estar con uno mismo. Es un reencuentro con mi interior. Los challenge son oportunidades de que puedo llegar. Mi sueño para el 2019 es ganar uno y para ello me preparo", enfatiza.

José (47 años e ingeniero civil)

En el último challenge quedó entre los 20 primeros y ahora no quiere perder el paso. "Espero cumplir el reto y seguir participando en estos desafíos a pesar de estar un poco lesionado", comenta.



Aunque está en constante cambio de lugar debido a su trabajo, José se da el tiempo de correr pues es una manera de despejar su mente y mantener un estado de salud óptimo.



"Creo que todos deberían practicar este deporte e invito a los amantes del running a participar de estos challenge, ya que son una manera de correr y estar en competencia sana, y motivan con el sorteo de premios".