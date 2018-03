Entel Challenge Rompe tus Límites: ¡quedan dos días para acumular 50 km!

El "Entel Challenge Rompe tus límites", el primer desafío del 2018, está a punto de culminar este 11 de marzo. Miles de corredores vienen siendo partícipes y acumulando más de 50 kilómetros.

Aquí presentamos algunas historias:

Juan José Castro Panta (Arequipa - 34 años)

"Me gusta competir y estoy muy motivado que sea por Internet, pues te facilita a seguir entrenando y sumando kilómetros a los que nos apasiona correr", señala.​



Juan José.

Cristian Baldeón (Lima - 28 años)

Empezó a correr por temas de salud y ahora lo hace todos los días, bajo la atenta mirada del destacado maratonista Rolando Ricapa. "Es algo que me motiva a seguir esforzándome y retándome". Actualmente se viene preparando para el Maratón de Lima.

Andres Ascurra (Junín - 25 años)



"Al correr me lleno de muchas emociones. Mi cuerpo entra a un estado donde se conecta con la naturaleza. Cada paso que doy me llena de emociones y sensaciones. Correr es maravilloso", nos cuenta.

Herless Alvarez (Lima - 51 años)

Periodista por vocación y runner por convicción. Lleva desde el 2013 compitiendo en maratones pero desde hace diez practica el running. "El correr me da una sensación distinta. Es como desconectarte y estar contigo mismo. El correr ha sumado a tener una visión mucho más amplia de la que mi profesión me ha dado", subraya.

En la actualidad Herless viene desarrollando un proyecto que trata de identificar todas las rutas para correr del Perú. En la actualidad Herless viene desarrollando un proyecto que trata de identificar todas las rutas para correr en el Perú. Herless Álvarez

Steve Príncipe (Lima - 28 años)

​Se inició en el mundo del running hace tres años y desde ese momento no ha dejado de correr. "Llegué a pesar casi 100 kilos y ahora he bajado 30. Correr es como en la vida, no importa quien gana solo quien recibe los golpes y sigue adelante", comenta.