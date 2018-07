Queda menos de una semana para el inicio del Entel Challenge Siempre en Competencia. Recuerda seguir la regla principal: correr 8 días en 2 semanas, un mínimo de 20 minutos diarios.

Premios

Para esta ocasión son más de 100 premios a los que podrás acceder mediante un sorteo, al final de la competencia.

*Entel ► 6 Celulares Huawei P10

*Carrera Entel ► 25 entradas

*Electrolight ► 14 premios de 5 six packs

*Asics ► 13 zapatillas Asics

*Vanna Coach ► 6 paquetes de 8 sesiones

*Doktuz ► 12 exámenes "Runner Saludable", entre otros.

Luego de inscribirte en https://goo.gl/p6DYHx, registra tu actividad en el app que más utilices. Además comparte tus momentos de ejercicio con tus amigos en el Instagram con el hashtag #ENTELCHALLENGE.

Hay más de 7 mil inscritos para este tercer reto del año ¿Aún no lo has hecho? Que el frío no te detenga e inicia en el mundo del running de la mejo forma, desafiando tus límites.