Los Entel Challenge son retos virtuales que permiten a uno superarse, en la parte física y mental, además de crear una comunidad de runners y conectarlos de diversas partes del Perú.



Conversamos con algunos de los participantes y estos nos contaron su experiencia de Challenges anteriores:

Ever Ninasivincha (45 - Lambayeque)

Este miembro del ejército del Perú nos contó que llegó a los Challenges a través de los anuncios de El Comercio, y que cada vez que compite, es una motivación extra. Además, le ha servido como terapia luego de sufrir un accidente automovilístico.



"Corro desde siempre, desde hace más de 20 años. Creo que, además de ser beneficioso para la salud, es algo que me hace sentir bien anímicamente. Mi meta siempre es quedar entre los 100 primeros".

Para José Cruz (39 - Junín), que participa desde hace dos años en los Challenge, el correr le ha permitido estar en buen estado físico. Militar como su compañero de carreras, asegura que la salud fue un factor clave para iniciarse en esta disciplina.



"Vi en Facebook unas publicaciones y eso me llamó la atención (...) Participar en estos retos me parece una buena idea para cuidar la salud, ya que uno a cierta edad sube de peso y hay que cuidarse más. Salgo a correr 5 días a la semana", detalla.

Dhayana Gastelo (29 - Lima)

Aunque lleva poco tiempo corriendo, un año, señala que han sido los Challenges una especie de motivación para salir a ejercitarse. "Me enteré por Facebook y me gustó el hecho que pueda decidir en qué momento y lugar correr, además de competir con otras personas".



Señala que al participar en los Challenge se siente más motivada, por el hecho de llegar a una meta, cumplir un determinado número de kilómetros o competir con amigos que también participan. "Me ha ayudado a ser más constante en una práctica saludable (correr)".

Jorge Arroyo (37 - Lambayeque)

​"Desde hace tres años corro por temas de salud pero no lo tomaba en serio. Ahora sí, pues he bajado 20 kilos. Desde que estoy en los Challenges, que los vi en el Facebook, es algo que me llena de energía", dijo.



Vanessa Pecho (35 - Lima)

Esta exestudiante de San Marcos y atleta dejó el asfalto y pistas atléticas por largo tiempo; sin embargo, su amor hacia el running y los Challenges la hicieron retomar esta actividad.



"Los Challenges se han ido perfilando con el tiempo y ahora están mejor dirigidos. Uno de los pro de estas competencias es que te estimulan a superarte", señaló

Al igual que ellos, tú también puedes participar gratis en los Entel Challenge. Inscríbete en el primero del 2018 que inicia este 26. Haz clic aquí------► https://goo.gl/PGBROJ