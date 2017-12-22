Ellos son los ganadores del Entel Challenge Vuelta al Mundo

El "Entel Challenge Vuelta al Mundo" que se llevó a cabo desde el lunes 11 de diciembre hasta el domingo 17, que contó con más de 4 mil corredores, anunció la lista de ganadores de este evento.
Cabe señalar que, para acceder a este sorteo, se tenía que recorrer como mínimo 15 kilómetros.
►GANADORES: Samsung Galaxy S8
1. LUIS ACOSTA CIELOS
2. FRANCISCO VILLÓN BUSTAMANTE
3. ISABELLA HUBY RAFFO
►GANADORES: polos Saucony - mujer
1. YOLANDA ZURITA GUEVARA
2. CARMEN REYES FLORES
3. KELLY SERQUÉN SALDARRIAGA
4. SELENE REQUENA ZAPATA
5. SAIDA CAHUINA ARAPA
6. SILVIA ROCIO MANCO VELA
7. JISELLA TORRES REYES
8. INGRID CHEPE FLORES
9. STEISY RUIZ ARENAS
10. KATY GALINDO GONZALES
►GANADORES: polos Saucony - hombre
1. ROBERTO DALI ATOCHA BARTRA
2. JIMMY SUAREZ CABRERA
3. ERVING GONZALES ORE
4. MARTIN CRISTOBAL CUPITAY
5. ABEL RENATO JESUS ORMEÑO BAUTISTA
6. RAUL HUARIPAUCAR LEON
7. JOSE MONTALVA DE FALLA
8. MOISÉS ALVAREZ AMARILLO LOPEZ
9. LENIN PAUL MARTINEZ CHUQUIRUNA
10. JOSUE ARIZA BRICEÑO
►GANADORES: zapatillas Saucony
1. VÍCTOR ALONSO RIVA CHAPA
2. PAOLO DANNY URBANO HINOJOSA
3. JORGE VAEZ BARDALES
4. RODOLFO RIVAS ROJAS
5. SAÚL SALVADOR AGURTO
6. ESTUARDO RAMÍREZ MUÑÓZ
7. LESSING IVÁN CASTRO ESPINOZA
8. JESUS BARDALEZ BERNAL
9. ARCE ROBLES MAGALLANES
10. GABY BEATRIZ GONZÁLEZ LUNA
11. ROSA LUZ RODOLFO QUISPE
12. ENRIQUE MADGE RIVERO
13. JESSENIA? CAMARGO VELÁSQUEZ
14. ANDRÉS RAÚL DUEÑAS FARFÁN
15. DANIEL MONTERO PEREZ
16. MARIA ROSAS MARCIAL
17. ADRIAN LUCAS BELTRÁN
18. EDWIN VÁSQUEZ GOMERO
19. ELVIRA MILAGROS VILLENA SUÁREZ
20. ANA CECILIA VELA RONDÓN
21. ELTON ORIHUELA CRUZ
22. MELANNIE TELLO MASCO
23. MARCO ANTONIO GARCIA ESPINOZA
24. JOSE REYES CALLE
25. DENNYS CRISTIAN RUIZ VERGARA
26. DENIS ARTURO ZARATE VICTORIA ZÁRATE
27. MARCO ANTONIO BARRIGA CALDERÓN
28. CLAUDIA ONEEGLIO REPETTO
29. DIEGO MOREY DEL CASTILLO
30. JAVIER HIGUERAS CARRANZA
31. MIGUEL ANGEL MORALES JAVE
32. WALTER RAYMUNDO YESQUÉN
33. STEVE GERALD PRINCIPE ENRÍQUEZ
34. GUILLERMO MARIÁTEGUI
35. ROXANA LIZETH SOLOGORRÉ QUIROZ
►GANADORES: kit de running Saucony
1. ANTONIO DÍAZ PÉREZ
2. FERNANDO JAVIER PLAZOLLES CORNEJO
►GANADORES: planes trimestrales Bodytech
1. ORLANDO MIGUEL PARRAGA ZÁRATE
2. DIANA BECERRA NÚÑEZ
3. MIGUEL ÁNGEL COLLANTES SOTO
4. EDWAR VERA USAQUI
5. ERIKA PIERINA VARGAS ARMESTAR
6. ERNESTO RODRÍGUEZ MIRANDA
9. ANA GABRIELA AVALOS LEÓN
10. GUSTAVO RAMÍREZ GALLET
11. PEDRO EDUARDO ACOSTA VILCA
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