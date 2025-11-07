Este sábado 8 de noviembre, José Manuel Quispe disputará la gran final del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series. El corredor arequipeño, integrante del CIVA Endurance Club, pudo acceder a esta instancia tras quedar entre los 20 mejores del ranking.

José Manuel se ha enfrentado a seis carreras del circuito en lo que va del año y su gran nivel le ha permitido ubicarse en el séptimo lugar con 384 puntos, confirmando su presencia en La Marató dels Dements en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, España. Competencia que alojará la gran final y que tiene 42 kilómetros de recorrido con más de 3800 metros de desnivel positivo.

José Manuel y su equipo de trabajo tienen como objetivo superar el octavo puesto que consiguió en el ranking final del Merrell Skyrunner World Series 2024 y ya demostró que se encuentra listo para cumplir este reto.

“He disfrutado mucho esta temporada conociendo diferentes países, culturas y corredores. El trabajo ya está hecho así que vamos a dejarlo todo en esta final en España”, afirmó el atleta arequipeño de 37 años.

Estas son las carreras del Skyrunner World Series 2025 donde participó:

2do lugar en Andes Mountain Skyrace (34k), Chile

3er lugar en Corendon Tahtali Run to Sky (27K), Turquía.

9no lugar en Monte Zerbion Skyrace (22k), Italia.

3er lugar en Ibarra Sky Race (22k), Ecuador.

1er lugar en Cordillera Blanca Sky Race (23K), Perú.

8avo lugar en Gorbeia Suizen (32K), España.

***************

