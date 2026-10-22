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Resumen

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Alternar la práctica de distintos deportes y el fortalecimiento permite trabajar la resistencia y reducir la sobrecarga muscular. (Foto: Magnific)
Alternar la práctica de distintos deportes y el fortalecimiento permite trabajar la resistencia y reducir la sobrecarga muscular. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Correr más rápido y durante más tiempo no depende de un único entrenamiento. La resistencia se construye con constancia, mientras que disponer de energía para afrontar cada sesión también exige cuidar la alimentación, el descanso y la recuperación. Edgar Mayorga Olascoaga, rehabilitador físico especializado en dolores crónicos y lesiones deportivas y gerente general de Integral Fisiotherapy, ha puesto a prueba estos principios como atleta en competencias como las maratones de Santiago de Chile, Buenos Aires, Asunción y Brasilia. También ha participado 13 veces en la Maratón de Lima 42K y en tres ediciones del Ironman 70.3 de la capital.