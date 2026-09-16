Más de 1.300 personas se pusieron en movimiento por una causa que fue más allá del deporte. La carrera solidaria Corro por el Agua reunió el pasado domingo 13 de setiembre a corredores, familias y ciudadanos comprometidos con el acceso al agua potable y a un saneamiento digno, logrando recaudar más de S/90.000 para proyectos en comunidades rurales del país.

Coorganizada por segunda vez por Water For People Perú y Nosotras, la iniciativa tuvo como lema “Higiene y salud para más peruanos”. La jornada contó con una categoría de 10K y convocó también a familias y ciudadanos interesados en contribuir al derecho al agua y al saneamiento para todos.

La convocatoria registró un crecimiento respecto a la edición del 2025. Gracias al apoyo de El Comercio y de marcas auspiciadoras como Vainsa, Esan, Water Partners, Convet, Powerade, San Luis, Deopies y Chapstick, la participación de corredores aumentó en 30%, mientras que la recaudación creció en 50%.

“Cada kilómetro que recorrieron los corredores es un paso más para garantizar condiciones básicas de vida para cientos de peruanos que aún carecen de agua potable segura y baños dignos”, señaló Gisela Murrugarra, directora de Water For People en Perú. La representante destacó que la jornada buscó poner en el centro el acceso al agua y la construcción de un Perú más justo y equitativo.

Los más de S/90.000 recaudados serán destinados íntegramente a proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales. Los principales beneficiarios serán escuelas públicas, donde niñas, niños y adolescentes enfrentan mayores barreras para acceder a estos servicios, una situación que incide en su higiene y salud.

La actividad se desarrolló alrededor del Pentagonito, con el apoyo de la Municipalidad de San Borja. Además de la competencia deportiva, el evento incluyó música y activaciones de las marcas auspiciadoras y coorganizadoras, con acciones orientadas a sensibilizar a los asistentes sobre la problemática del acceso al agua.

Con esta edición, Corro por el Agua busca consolidarse como una plataforma de participación ciudadana y compromiso con el cumplimiento del ODS 6, sumando cada año a más personas, marcas y organizaciones al esfuerzo por garantizar el derecho al agua y al saneamiento en el Perú. La organización ya apunta a una nueva edición en 2027.