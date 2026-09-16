La carrera solidaria Corro por el Agua logró recaudar más de 90,000 soles. (Foto: Water For People Perú)
La carrera solidaria Corro por el Agua logró recaudar más de 90,000 soles. (Foto: Water For People Perú)
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Más de 1.300 personas se pusieron en movimiento por una causa que fue más allá del deporte. La carrera solidaria Corro por el Agua reunió el pasado domingo 13 de setiembre a corredores, familias y ciudadanos comprometidos con el acceso al agua potable y a un saneamiento digno, logrando recaudar más de S/90.000 para proyectos en comunidades rurales del país.

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