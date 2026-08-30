El maratonista olímpico peruano Cristhian Pacheco logró una victoria histórica al coronarse ganador del XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. El bicampeón panamericano completó el exigente trayecto con un tiempo extraoficial de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. Con este resultado, Pacheco dominó la categoría élite varonil y rompió con la tradicional hegemonía de los competidores africanos en las calles mexicanas.

La exigente carrera de 42.195 kilómetros comenzó a las 5:45 horas en la Avenida Insurgentes Sur, justo frente al Estadio Olímpico Universitario. Desde el inicio, el fondista huancaíno se mantuvo firme dentro del pelotón de vanguardia. Pacheco lanzó un ataque definitivo en el último tramo del circuito, cruzando en solitario la meta ubicada en la renovada plancha del Zócalo capitalino.

El podio de esta edición número 43 se completó con una destacada representación de Etiopía. El segundo lugar fue para el etíope Anbesa Lencho Tesfaye, mientras que su compatriota Balew Yihunie se adjudicó la tercera posición de la competencia general.

Por el lado de la rama femenil, la corredora etíope Alemtsehay Asefa se llevó el primer lugar, consolidando el gran día de la delegación de su país en el evento.