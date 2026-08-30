Por Redacción EC

El maratonista olímpico peruano Cristhian Pacheco logró una victoria histórica al coronarse ganador del XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. El bicampeón panamericano completó el exigente trayecto con un tiempo extraoficial de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. Con este resultado, Pacheco dominó la categoría élite varonil y rompió con la tradicional hegemonía de los competidores africanos en las calles mexicanas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.