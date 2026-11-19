Janeth Pérez García, nutricionista funcional-deportiva, suele explicar el funcionamiento del cuerpo antes de una carrera comparándolo con un automóvil que tiene dos tanques de combustible. Uno corresponde a las reservas de glucógeno muscular, que se acumulan con la alimentación de los días previos. El otro es el hepático, que disminuye durante la noche mientras el hígado libera glucosa para mantener las funciones vitales.

“Por eso, al despertar ese tanque amanece medio vacío. Si salimos a correr sin recargarlo, arrancamos con menos reserva disponible y eso marca la diferencia en el rendimiento”, explica la creadora de contenidos de Nutrición con Janeth.

La elección de los alimentos también depende del tipo de jornada. Para un entrenamiento habitual de menos de 90 minutos, la especialista recomienda priorizar una alimentación integral que contribuya a la salud y a la recuperación muscular. En ese caso, el desayuno puede incluir proteínas como huevos o yogur griego, grasas saludables como palta o frutos secos y carbohidratos complejos como avena integral o fruta entera.

La estrategia cambia cuando toca un fondo largo o una competencia. “El desayuno de ambos debe ser exactamente igual para entrenar al intestino y comprobar que todo te cae bien. Ahí cambiamos a una estructura baja en fibra y grasa, priorizando carbohidratos”, señala la nutricionista deportiva.

Entre las opciones que propone están el pan blanco, la mermelada, la miel, la avena instantánea o precocida en porciones moderadas, el camote sancochado y las frutas peladas. También se pueden preparar batidos con plátano, mango, chirimoya o lúcuma, o incorporar zumo de naranja. En cambio, aconseja moderar las grasas concentradas como mantequilla de maní, frutos secos y semillas, el exceso de palta, la fibra insoluble de las cáscaras y los panes integrales muy densos. Estos alimentos pueden enlentecer la digestión y generar molestias durante la carrera.

¿Cuántos carbohidratos necesitas antes de correr?

Las guías de World Athletics sugieren consumir entre 1 y 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso antes de un fondo largo o una competencia. En su práctica, la profesional de la salud plantea alrededor de 1 gramo por kilo para un 10K o 21K. Por ejemplo, una persona de 60 kilos podría consumir unos 60 gramos de carbohidratos. Para una maratón de 42K, recomienda entre 1,5 y 2 gramos por kilo, considerando que la carga de carbohidratos de los días previos ya permitió llenar las reservas musculares y que el desayuno termina de optimizar el depósito hepático.

Para llevar estas cantidades a alimentos habituales de nuestra mesa, la nutricionista toma como referencia la tabla de composición de alimentos peruanos. Así, 100 gramos de camote amarillo sancochado aportan aproximadamente 26 gramos de carbohidratos; un plátano de seda mediano, unos 25 gramos; una rebanada de pan blanco, entre 13 y 15 gramos; una cucharada de miel, cerca de 16 gramos; una de mermelada, unos 13 gramos; y el jugo de dos naranjas, alrededor de 19 gramos.

El tiempo de anticipación también debe considerarse. La especialista señala que la digestión puede tomar entre dos y cuatro horas y recomienda desayunar, como referencia, al menos dos horas antes de empezar a correr. Si se trata de una preparación ligera o semilíquida y el corredor tiene buena tolerancia digestiva, podría consumirla hasta una hora antes.

En una sesión de 10K, por ejemplo, si la cena de la noche anterior fue adecuada, puede bastar un batido pequeño, un vaso de jugo o un plátano entre una hora y una hora y media antes. Para distancias mayores, las cantidades deben ajustarse a la exigencia del esfuerzo.

Tres desayunos para llenar el tanque antes de correr

Las siguientes propuestas fueron calculadas para un corredor de 65 kilos que necesita entre 95 y 120 gramos de carbohidratos —alrededor de 1,5 gramos por kilo— antes de un fondo largo o una maratón. Las cantidades son referenciales y deben adaptarse a las necesidades de cada deportista.

1. Clásico sólido con jugo

Dos rebanadas de pan de molde blanco (60 g): 30 g de carbohidratos.

Dos cucharadas de mermelada de fresa (40 g): 26 g.

Un plátano de seda mediano (120 g de pulpa): 25 g.

Jugo natural de dos naranjas medianas (200 ml): 19 g.

Total aproximado: 100 g de carbohidratos.

2. Bowl tibio de avena suave

Avena precocida (35 g en crudo, cocida en agua): 23 g de carbohidratos.

Medio mango maduro (100 g de pulpa): 15 g.

Una cucharada colmada de miel (20 g): 16 g.

Dos rebanadas de pan de molde blanco tostado (60 g): 30 g.

Una cucharada de mermelada (20 g): 13 g.

Total aproximado: 97 g de carbohidratos.

3. Fórmula líquida o semilíquida

Camote amarillo sancochado (100 g): 26 g de carbohidratos.

Medio plátano de seda (60 g de pulpa): 13 g.

Zumo natural de dos naranjas (200 ml): 19 g.

Una cucharada colmada de miel (20 g): 16 g.

Como complemento progresivo hasta la partida, 400 ml de bebida rehidratante deportiva: 24 g.

Total aproximado: 98 g de carbohidratos.

Janeth Pérez recomienda probar estas combinaciones durante los entrenamientos de fondo previos para comprobar la tolerancia digestiva y calcular cuánto tiempo necesita cada corredor para digerir y evacuar antes de salir. La nutricionista advierte que no conviene estrenar una preparación el día de la competencia.