icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Correr puede ser una actividad saludable para los niños si se incorpora de manera progresiva y acorde con su desarrollo. (Foto: Magnific)
Correr puede ser una actividad saludable para los niños si se incorpora de manera progresiva y acorde con su desarrollo. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha que también puede ser una oportunidad para acercarlos a una actividad que los acompañe durante toda la vida. Correr puede convertirse en un hábito saludable y una fuente de bienestar, pero cuando se trata de niños, el entusiasmo por el deporte debe ir acompañado de conocimiento y prudencia.