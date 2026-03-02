Un grupo de luces comenzó a moverse entre los cerros a medianoche. Eran los corredores de los 80 kilómetros dando inicio a la primera edición del Amancay Trail presentado por adidas y Unacem en el corazón de Pachacámac.
Los corredores llegaron desde diferentes partes del país para desafiar los recorridos de 10K, 21K, 50K y 80K. Cada distancia ofrecía una experiencia distinta, pero compartían algo en común: el imponente paisaje del santuario. Subidas empinadas, caminos de tierra y vistas panorámicas que recordaban por qué el trail running va más allá del deporte. Muchos participantes describieron la experiencia como un encuentro consigo mismos en una hermosa jornada donde lo dieron todo.
Más que un debut deportivo, esta primera edición celebrada el 28 de febrero, marcó el inicio de una experiencia anual que promete consolidarse como un referente para el trail running en el Perú.
