Un grupo de luces comenzó a moverse entre los cerros a medianoche. Eran los corredores de los 80 kilómetros dando inicio a la primera edición del Amancay Trail presentado por adidas y Unacem en el corazón de Pachacámac.

Los corredores llegaron desde diferentes partes del país para desafiar los recorridos de 10K, 21K, 50K y 80K. Cada distancia ofrecía una experiencia distinta, pero compartían algo en común: el imponente paisaje del santuario. Subidas empinadas, caminos de tierra y vistas panorámicas que recordaban por qué el trail running va más allá del deporte. Muchos participantes describieron la experiencia como un encuentro consigo mismos en una hermosa jornada donde lo dieron todo.

Más que un debut deportivo, esta primera edición celebrada el 28 de febrero, marcó el inicio de una experiencia anual que promete consolidarse como un referente para el trail running en el Perú.

La distancia de 10k fue la que más participantes tuvo.

Podio mujeres 80K (resultados preliminares):

Primer puesto: Sibia Torres

Segundo puesto: Mercedes Nieto

Tercer puesto: Maybel Antezana

Podio hombres 80K (resultados preliminares):

Primer puesto: Remigio Huaman

Segundo puesto: Victor Ccanto

Tercer puesto: Arnorl Burga

Podio mujeres 50K (resultados preliminares):

Primer puesto: Leida Díaz / Mariana Hammond

Segundo puesto: -

Tercer puesto: Norma Cordova

Premiación para las distancias de 10K, 21K, 50K y 80K en Amancay Trail 2026 by adidas. / Astrid Valdivia

Podio hombres 21K (resultados preliminares):

Primer puesto: Jose Manuel Quispe

Segundo puesto: Jorge Luis Castro

Tercer puesto: Fran Muñoz

Podio mujeres 21K (resultados preliminares):

Primer puesto: Reyna Rivera

Segundo puesto: Yasmil López

Tercer puesto: Lucero Chocca

Podio hombres 10K (resultados preliminares):

Primer puesto: Luis Ylla Ylla

Segundo puesto: Frederix J.

Tercer puesto: Jorge Luis C.

Podio mujeres 10K (resultados preliminares):

Primer puesto: Saida Champi

Segundo puesto: Nayda Melo

Tercer puesto: Rosenda Castro

SOBRE EL AUTOR