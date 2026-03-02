Escuchar
Remigio Huaman quedó en primer puesto en la distancia de 80K del Amancay Trail.
Por Solange Soto

Un grupo de luces comenzó a moverse entre los cerros a medianoche. Eran los corredores de los 80 kilómetros dando inicio a la primera edición del Amancay Trail presentado por adidas y Unacem en el corazón de Pachacámac.

