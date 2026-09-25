El calendario runner en el Perú tiene una fecha más que especial y significativa este fin de semana, pues se realizará el evento La Roche Posay Gánale la Carrera al Cáncer, una cita deportivo con fines benéficos que espera la participación masiva del público.

El evento, organizado por Perú Runners a beneficio de la Fundación Peruana de Cáncer, se realizará este domingo 27 de setiembre. Será una jornada solidaria con el fin de brindar apoyo integral y gratuito a pacientes vulnerables y financiar el Albergue Frieda Heller.

Los interesados en participar pueden separar su cupo en la página de Eventrid en el siguiente LINK. Se podrá caminar o correr (de acuerdo a la decisión del participante) en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Cabe precisar que el costo para sumarse a este evento benéfico es de S/ 80.00 en preventa y S/ 85.00 en venta regular. Además, incluye un kit de competencia. La entrega se realizará los días viernes 25 (10:00 a.m. - 8:00 p.m.) y sábado 26 de setiembre (8:00 a.m. - 6 p.m.), en KIA Astara Surquillo (Av. República de Panamá 4689, Surquillo).

RUTA DE LA CARRERA

“Esta carrera es una oportunidad para ampliar el impacto en beneficio de los pacientes oncológicos de bajos recursos, no solo recaudando fondos, sino también generando mayor conciencia sobre la prevención. Además, la actividad física regular se asocia con una reducción del riesgo de distintos tipos de cáncer y contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, recalcó Alejandra Rodriguez Larrain, Gerente General de Peru Runners y directora de la carrera.

Mariana Rodriguez Cabello, gerente de Recaudación, Marketing y Comunicaciones de la Fundación Peruana de Cáncer, señaló: “En la Fundación Peruana de Cáncer sabemos que enfrentar el cáncer implica mucho más que un tratamiento médico. Muchos pacientes deben trasladarse desde distintas regiones del país hasta Lima y requieren alojamiento, alimentación y acompañamiento integral. Gracias a iniciativas como esta podemos seguir brindando este soporte gratuito a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Sandra Malca, directora de Marketing para la División de Belleza Dermatológica en L’Oréal Centroamérica y Región Andina, destacó lo siguiente: “En la Roche-Posay sabemos que los tratamientos oncológicos impactan profundamente en la calidad de vida de los pacientes. Por eso, en 2023 impulsamos en Perú ‘Gánale la Carrera al Cáncer’, una iniciativa que lleva el cuidado a las calles y une nuestra experiencia dermatológica con la fuerza de la sociedad para acompañarlos en este proceso”.

Asimismo, en esta carrera y bajo el mensaje “Cuando tú avanzas, ayudas a alguien más a seguir adelante”, cada participante podrá convertir su esfuerzo en una oportunidad para que más pacientes continúen sus tratamientos acompañados; y este año el evento es presentado por un nuevo aliado: el BCP.

PROGRAMA DEL EVENTO

Viernes 25 de septiembre

10:00 AM — 8:00 PM

Entrega de kits. KIA Astara Surquillo.Av. República de Panamá 4689

Sábado, 26 de septiembre

8:00 AM — 6:00 PM

Entrega de kits. KIA Astara Surquillo.Av. República de Panamá 4689

Domingo, 27 de septiembre

6:00 AM

Concentración.

6:00 AM

Apertura de Guardarropa.

6:50 AM

Cierre de Recepción de Guardarropa.

8:00 AM

Partida.Parque Miguel de Cervantes.Av. Arequipa cdra. 4

9:30 AM

Cierre de Guardarropa.

El evento espera reunir a 5,000 corredores que quieran ser parte de esta iniciativa solidaria y demostrar que una carrera puede terminar en una meta, pero su impacto puede llegar mucho más lejos.

Cabe mencionar que toda la cobertura de la carrera estará disponible en tiempo real en la web de El Comercio, con los ganadores y las mejores imágenes del evento.

SOBRE EL AUTOR