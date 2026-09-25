El 100% de lo recaudado será destinado a continuar brindando atención integral gratuita a pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad.
El 100% de lo recaudado será destinado a continuar brindando atención integral gratuita a pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad.
Por Redacción EC

El calendario runner en el Perú tiene una fecha más que especial y significativa este fin de semana, pues se realizará el evento La Roche Posay Gánale la Carrera al Cáncer, una cita deportivo con fines benéficos que espera la participación masiva del público.

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