Con gran éxito se desarrolló este domingo La Roche Posay Gánale la Carrera al Cáncer, una cita deportiva con fines benéficos que congregó a miles de personas desde las primeras horas del día en el parque Miguel de Cervantes (a la altura de la cuadra 3 de la Av. Arequipa, Cercado de Lima).

El entusiasmo contagió a un nutrido grupo de personas que se acercaron al lugar de concentración para darle ánimo a los corredores y acompañarlos durante su recorrido.

Pese a que tiene un espíritu amateur y solidario, como en toda competencia, resultan ganadores tanto en la distancia de 5K como en 10K. A continuación compartimos los primeros lugares, con sus respectivos tiempos alcanzados.

GANADORES 5K

GANADORES 10K

Si desea conocer el tiempo exacto alcanzado en la carrera o el resto de posiciones, dividido en categorías y por distancias, puede ingresar al siguiente LINK para mayor detalle.

RUTA DE LA CARRERA

El evento reunió a miles de personas de todas las edades, cumpliendo así con uno de los objetivos de promover la actividad física en familia, entre amigos y en la misma línea ayudar a pacientes oncológicos con lo recaudado durante la jornada.

“Esta carrera es una oportunidad para ampliar el impacto en beneficio de los pacientes oncológicos de bajos recursos, no solo recaudando fondos, sino también generando mayor conciencia sobre la prevención. Además, la actividad física regular se asocia con una reducción del riesgo de distintos tipos de cáncer y contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, destacó Alejandra Rodriguez Larrain, Gerente General de Peru Runners y directora de la carrera.

SOBRE EL AUTOR