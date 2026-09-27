Desde las primeras horas de este domingo se reunieron los entusiastas corredores en el parque Miguel de Cervantes en el Cercado de Lima. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
Desde las primeras horas de este domingo se reunieron los entusiastas corredores en el parque Miguel de Cervantes en el Cercado de Lima. (Foto: Julio Reaño - El Comercio)
Por Redacción EC

Con gran éxito se desarrolló este domingo La Roche Posay Gánale la Carrera al Cáncer, una cita deportiva con fines benéficos que congregó a miles de personas desde las primeras horas del día en el parque Miguel de Cervantes (a la altura de la cuadra 3 de la Av. Arequipa, Cercado de Lima).

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