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Resumen

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El momento de consumir un gel, la cantidad y el tipo elegido deben adaptarse a las características de cada corredor y ensayarse durante los entrenamientos. (Foto: Shutterstock)
El momento de consumir un gel, la cantidad y el tipo elegido deben adaptarse a las características de cada corredor y ensayarse durante los entrenamientos. (Foto: Shutterstock)
Por Diego Ballón

Los geles energéticos ya forman parte del paisaje habitual en las carreras de resistencia. Sin embargo, su eficacia no depende solo de consumirlos, sino de saber cuándo, cuánto y cómo incorporarlos a la estrategia de carrera.