¿Cómo puede ayudar el running a combatir la depresión?

El cansancio mental provocado por la sobre exigencia en el trabajo, o un rendimiento superior a lo normal de una persona puede generar diversos trastornos físicos y mentales. Entre ellos, la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad frecuente en todo el mundo, afecta a más de 300 millones de personas y contribuye de forma muy importante a la carga mundial de morbilidad.



Para contrarrestar este mal existen diversos tratamientos como la psicoterapia o los antidepresivos. Sin embargo, está comprobado que el ejercicio físico puede actuar de manera positiva ante una depresión. Ejemplo de ello es el running. “Salir a correr o trotar actúa como un masaje para el Cerebro. Esta actividad deportiva segrega sustancias como la dopamina y la serotonina provocando un equilibrio neuroquímico y una estabilidad emocional.”, explica el Presidente de la Asociación Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio Luis Gómez.



¡A correr!

Si dentro de tu rutina diaria no está incluido ningún tipo de actividad física, lo recomendable es empezar de a pocos. Según un artículo publicado en Harvard Health Letter el ideal es “empezar con cinco minutos diarios caminando, luego elevarlo 10 y así poco a poco que vaya en aumento”, menciona el Dr. Michael Craig Miller psiquiatra de Harvard Medical School.



Cuando el running ya sea una constante, el ideal, según Gómez es correr con una frecuencia de 30 a 45 minutos entre 3 o 6 veces por semana. Asimismo, el licenciado en psicología deportiva agrega que correr mejora nuestro autoestima, nos eleva el ánimo y mejora nuestra concentración.



Por su parte, el psicólogo deportivo Dante Nieri, dice que según investigaciones los beneficios de esta práctica se ven dos semanas después de haber iniciado el entrenamiento. “La actividad física y el ejercicio físico son medicina preventiva gratis”.



Entrenamiento en grupo

Otro de los factores que intervienen de forma positiva ante la depresión es realizar esta actividad en grupo. “Practicar en conjunto nos ayuda a ser más sociales, aumenta la motivación, y nos conduce a ser más disciplinados. Se convierte en un reto, para uno mismo, salir a correr cada día”, afirma Gómez.



Del mismo modo, Nieri dice que el soporte socio afectivo que brinda un grupo o comunidad es muy importante en un paciente con depresión. Para el experto en psicología deportiva, la práctica de este deporte podría evitar el ensimismamiento, la soledad, el encapsulamiento psíquico y el aislamiento físico (no salir del cuarto o de la casa y/o quedarse a oscuras).



“También, puede mejorar los niveles de los neurotransmisores de serotonina (al sentirse importantes, queridos y necesitados por el grupo) y oxitocina (vinculados con los afectos y protección)”, agrega.



Por todo lo mencionado, no dejes de participar del Entel Challenge Enfréntate, anima a tus amigos y salgan a acumular kilómetros juntos. Si aún no te has inscrito puedes hacerlo aquí.