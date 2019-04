Calendario running abril: ¡Inscríbete y sigue corriendo en el mes santo!

Continuando con el calendario running del año. Para el mes de abril, te presentamos las carreras más importantes tanto si estás iniciándote como runner o si ya tienes varias maratones en tu haber. Si es la primera competencia, recuerda ir de a pocos, es decir, puedes elegir distancias de 5k y luego aumentar la dificultad progresivamente, como 10k o 21k.



Cuando corres debes tomar en cuenta aspectos claves como tu hidratación. Por norma lo habitual es que cada 5 km los organizadores de competencias ofrezcan agua durante el recorrido, pero de igual modo debes tomar un litro de agua dos horas antes de iniciar y justo en el momento que comienzas la competencia. Esto te ayudará a regular la temperatura y percibirás un menor esfuerzo con lo cual podrás tener un mejor rendimiento.



A continuación las carreras para este mes santo:



1. Desafío Callahuanca. El domingo 7 de abril, podrás competir en la primera prueba de trail running. Tienes dos distancias a elegir: 10k o 21k. El recorrido será alrededor del pueblo de Callahuanca. Al final de la competencia puedes asistir a las actividades por el Festival de la Chirimoya.



2. Mia Race 5K "Todos con Mia". El segundo domingo de abril, puedes ejercitarte y a la vez ayudar en una causa social. Esta carrera busca recaudar fondos para Mia, una niña de cinco años que padece de malformaciones cerebrales. La donación para participar en la carrera benéfica Mia Race 5k "Todos con Mia" 2019 es de S/35.00. El kit de la carrera será entregado el mismo día, desde las 7:00 a.m.



3. XII Desafío Huarochirí 2019. El 14 de abril, también se realizará la primera fecha del ya clásico trail. Puedes elegir entre las modalidades de Purix (8K) y Chaski (18K). El Estadio Municipal de Santa Cruz de Cocachacra, Huarochirí, Lima, será el punto de partida y llegada.



4. IRONMAN 70.3 Perú 2019. Uno de los eventos más esperados del año. Organizado por World Triathlon Corporation (WTC), los atletas nadarán 1.2 millas (1.9K) en las aguas de playa Agua Dulce, luego recorrerán en bicicleta 56 millas (90K) a lo largo de la carretera del circuito de Playas Costa Verde. Finalmente, la etapa de trote constará de 13.1 millas (21K). Las inscripciones son hasta el hasta el 7 de abril de 2019.



5. Reto de Los 7 Templos. Si eras de los que recorrían las 7 iglesias en Semana Santa, este desafío es para ti. Consiste en trotar 24 km, y no solo visitar los templos, sino hacer un llamado al público que, a través del deporte, se puede estimular a la reflexión. Todos los runners pueden elegir donde comenzar y terminar su recorrido. La inscripción es gratuita y el evento es el viernes 19 de abril.



6. Nat Geo Run 10K & 5K 2019. Si deseas ayudar a cuidar el medioambiente, esta es tu oportunidad. La competencia que será el 28 de abril, busca crear conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta y crear nuevos hábitos que permitan un desarrollo sostenible. Esta carrera inicia a las 8:00 a.m. y cuenta con seis categorías para competir.



7. Desafío Huaytapallana 2019. Otro evento de trail para finalizar el mes. Huancayo Trail Running te invita a competir gratis en esta carrera que contará con pronunciados desniveles y pendientes. Las distancias son 10k, 20k, 42k y 70k. ¡No te lo pierdas!