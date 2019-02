Calendario running de febrero: ¡sigue aprovechando el verano para correr!

¿Aún no te has decidido a salir a correr este verano? Febrero trae para ti una serie de carreras que puedes disfrutar solo o acompañado. Competencias de largas distancias y en horarios de amanecida, caminatas familiares y trotes por el Día del Amor… no hay excusas para no ponerse las zapatillas y compartir con la comunidad runner.



Para contrarrestar el calor, no olvides tu gorro, bloqueador solar y mucha agua para hidratarte. ¿Ya los tienes? Entonces solo te falta elegir alguno de los eventos deportivos que te presentamos a continuación:



1. Lima Ultra Marathon. Esta competencia se llevará a cabo el sábado 2 de febrero y está organizada por AGD Outdoors, empresa que tiene como fin promover las carreras de largas distancias y ofrecer algo distinto al corredor, como apreciar el amanecer mientras se ejercita. El horario de partida es las 00:00 horas del sábado.



2. Tercer Aniversario OLC Team 2019. Oliver Landeo es uno de los corredores más destacados a nivel nacional y su equipo, "OLC Team", está de aniversario, por lo que invita a celebrarlo de una manera especial: corriendo. Participar de este evento es gratuito y puedes elegir las distancias 10k y 18k. El parque Domodossola en Miraflores es el punto de encuentro este sábado 2.



3. Huaraz Puka Trail 2019. Si eres un amante del trail, esta carrera es para ti. A solo ocho horas de Lima, el Carnaval Huaracino ofrece esta competencia cuyo objetivo es promover el turismo en la provincia de Huaraz, además de interactuar con la naturaleza. Cuenta con las distancias de 12k y 21k. También se realiza el sábado 2.



4. Carrera Familiar 3K "Corremos y Caminamos". La Municipalidad de La Molina está de aniversario y lo celebrará con un evento deportivo. Además de la caminata, habrá activaciones de baile y funcional. El costo es gratuito, solo debes acércate la avenida Raúl Ferrero con Calle 7, el domingo 3.



5. Trote por el Día del Amor y la Amistad 2019. El domingo 10, Penta Run TV organiza esta carrera por tercer año consecutivo, para fomentar el compañerismo y amor filial. Las inscripciones son gratuitas y tanto la partida como llegada serán en el Parque del Amor de Miraflores.



6. Puerto Fiel 5k. El sábado 16, en el kilómetro 121 de la Panamericana Sur, Zona Depor nos trae por sexto año esta competencia que cuenta con asfalto, tierra, trocha y arena, terrenos con el que todo corredor sueña. Las inscripciones ya iniciaron hasta agotar stock.



7. Corre Santa Rosa 5.5K 2019. Un clásico en Lima Norte vuelve a hacerse presente en el calendario running, el domingo 24. La carrera contará con las distancias 5.5k y mini maratón. Tendrá como partida y llegada Playa Chica, ubicado en el Balneario del distrito de Santa Rosa, altura del km 43 de la Panamericana Norte.