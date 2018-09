Calendario running: ¿estás listo para estos nuevos retos?

El mes que le dará inicio a la primavera ya empezó y junto este nuevos destinos y lugares a los cuales podrás ir en busca de una nueva competencia running. ¿Eres de los practica trail running? ¿O de aquellos que disfrutan de las carreras en pista? Este mes podrás disfrutar de este tipo de carreras y muchas más.

EJERCÍTATE Y AYUDA

IPD 8K 2018. Esta nueva carrera organizada por el instituto Peruano de Deporte (IPD) se ha titulado “Corriendo por los bomberos”, ya que toda la recaudación de la carrera será donada al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En esta los atletas recorrerán los distritos de San Isidro, Lince y Cercado de Lima el 9 de septiembre.

Carrera 5K “Esfuérzate y se valiente. El 16 de septiembre el se correrá a favor de la ONG Uniendo Sonrisas. La partida y llegada de esta competencia será en el Parque Washigton.

Carrera y caminata solidaria “Tu corres, yo vivo”. Si estarás mucho más cerca de San Borja o gustas correr por el pentagonito, este 16 de septiembre, anímate a ser parte de esta competencia organizada por Hecho con Amor, HPN Apedec, ELA Perú, Asociación Síndrome de Marfan y AHPP (asociaciones de Enfermedades Raras).

PARA LOS AVENTUREROS

La Ruta del Chasqui Trail Mala 13K. Esta carrera está ideada para aquellos que disfruten un poco más de la aventura. No hay nada mejor que escaparse de la ciudad y si es para correr mucho mejor. En esta carrera el 16 de septiembre los atletas tendrán la partida en el Club Sport Nacional de Mala.

Inka Challenge Pachacamac. El 29 de septiembre llega esta tan ansiada competencia. Esta carrera de obstáculos tiene como principal objetivo poner a prueba la fuerza, resistencia y determinación de los participantes.

ALGUNAS MÁS…

The Financial and Corporate Fitness Run 5K y 10K. En el marco de la campaña “¿Para qué Perú juegas?”, la campaña que busca una reflexión sobre la necesidad de la construcción de un país mejor, se realizará esta carrera en la que se contará con la participación de ejecutivos y profesionales del sector financiero, representantes del estado y público en general. La carrera organizada por El Comercio y El Dorado que tiene como principal partner a CFA Society Perú se llevará a cabo el 16 de septiembre.



Claro Música Rock and Run 8K Trujillo 2018. Un evento que combinará la música y el running. El 23 de septiembre disfruta de esta competencia organizada por Claro Música en la ciudad de la eterna primavera: Trujiillo. La partida y llegada será en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo.