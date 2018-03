Marzo. Último mes del verano y con ello el cierre de estación. ¿Aún no has participado en alguna carrera? Pues no te preocupes, estás a tiempo. En el calendario Running puedes encontrar varias competiciones...¡No te quedes sin correr este verano!



Este domingo 4 de marzo puedes participar de la primera edición 'Huaycán 5K', organizdo por el grupo Te Amo Huaycán. El costo es complemante gratuito y habrán tres categorías: niños, jóvenes y adultos.



Si estás en Arequipa, el 'Sexto Trote Rojinegro 5K' te espera. Para inscribirte solo deberás vestir de los colores rojo y negro. El evento está a cargo de AQP Run y Ultra Zancada.

Luego el sábado 11 se llevará a cabo el 'Festival de Cuestas La Rampa de Lennon' en el Malecón de San Miguel. La partida es a las 7:00 a.m. y la distancia de 1.8K. Esta actividad tiene como fin el fortalecimiento muscular y resistencia en los corredores y los que practican trail running. Hay tres categorías y se harán series de postas.

En el 'norte chico' del Perú también se corre. Se celebra el VIII Aniversario Asociación de Fondistas Huachanos con una carrera 10K. El cierre de inscripciones es el 8 de marzo y el costo 10 Soles.