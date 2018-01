Es sin dudas una de las carreras más significativa pues inicia el calendario running del año, se realiza en el mes más caluroso y se corre en uno de los balnearios más concurridos del litoral peruano. La XVIII edición de la Carrera Santa María 7.5K se realizará este sábado 27 de enero y se calcula una asistencia de más de 1. 000 corredores.

¿Cómo nace esta carrera?

Carlos Ibáñez nunca se imaginó que salir a correr inspirado en el personaje de la famosa película "Rocky" sería el inicio de todo.



"Empecé dando vueltas al Círculo Militar en Salaverry, luego al Campo de Marte y La Herradura. Me di cuenta que el running me había atrapado", nos cuenta. Por motivos de estudio y trabajo viaja a EE.UU., pero nunca perdió su nexo con la tierra que lo vio nacer.



"En estas idas y venidas, me di cuenta que en el Perú hacía falta un gran evento de running que inicie el año, que una a la familia y comunidad. Es cuando nace esta competencia", recuerda.



Aunque solo puede venir al Perú unas pocas veces al año, Carlos nos cuenta que en el mes de enero se dedica "exclusivamente" a ver el tema de la carrera. "Es algo que jamás pienso dejar. Mi familia lo entiende así y me apoya", señala.



¿Cuál es el plus de esta competencia?

La carrera de Santa María se ha caracterizado por presentar temáticas innovadoras y este 2018 no será la excepción. "En el extranjero tienes otra visión de cómo son los eventos para runners. Es macro y tienes que poner tu creatividad al máximo. Aquí queremos que sea igual. En el 2017 la temática fue 'Mannequin Challenge'. Para este verano es: "Carrera Santa María se pone la blanquiroja", que es una forma de resaltar la unión de todo un país (mi país) que experimentó hace poco uno de los acontecimientos más importante en el fútbol", detalla.



Propósito

"Lo que busca esta carrera es lograr un bien común, otorgando deporte, disciplina y entretenimiento a tu comunidad, es decir: tener un día saludable no solo para los runners que siempre compiten, sino para todas las personas. Primero corres y luego disfrutas de un día de playa", resalta el organizador.

Para este sábado, la concentración es a las 7 de la mañana y el inicio de la competencia a las 9. El ingreso es por el kilómetro 50 de la Panamericana Sur.

Premios

Los primeros tres puestos de cada categoría, tanto damas como varones, recibirán un trofeo conmemorativo por su participación en la Carrera Santa Maria 7.5k 2018.



El Dato

Para garantizar el orden, el día de la carrera no se entregarán números de competencia ni polos, por lo que es indispensable que recojan sus materiales con anticipación.