¿Qué es el Chi Running y cómo nos ayuda a correr mejor?

¿Alguna vez oíste hablar del Chi Running? Esta técnica para correr utiliza los fundamentos del Tai Chi y busca incrementar la eficiencia física del corredor, ya sea en medias maratones, maratones y ultramaratones, disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones.

El requisito indispensable es la plena concentración en los pasos al correr



El Dr. William Mullins, del Center for Rheumatic Diseases and Osteoporosis in Bethesda, Maryland, menciona en PR Newswire que el "Chi Running es un estilo de carrera único que causa menos estrés para las articulaciones de las extremidades inferiores y las estructuras de soporte que cualquier otra técnica".

Principios de esta técnica

Creado y desarrollado por el ultramaratonista, Danny Dreyer, a inicios de los años 90s, el principio del Chi Running consiste en “alinear y relajar nuestro cuerpo, tanto para correr como para caminar”. Dreyer asegura que si queremos iniciarnos en esta práctica debemos:



-Enfocar nuestra mente



-Relajar nuestros músculos



-Tener una buena postura



-Y, sobre todo, empezar despacio

El ultramaratonista publicó un libro en el que profundiza las formas para dominar el Chi Running. Posicionar el cuerpo hacia adelante, combinar las zancadas con los sonidos de un metrónomo para acelerar la cadencia, e incluso afirma que uno de los ejercicios es pedalear en el aire con los pies, algo que se logra con el tiempo.



“Muchas de las personas, tanto las que se inician al correr y las más experimentadas, no involucran todo el cuerpo al correr, solo se impulsan con las piernas; pero, como el Chi Running se basa en las técnicas del Tai Chi, la idea es que se use todo nuestro ser”, señala Dreyer en su libro Chi Running: una manera revolucionaria de correr sin esfuerzo y sin lesiones.



Danny Dreyer ha practicado el Tai Chi por más de 30 años



Cuando los músculos están relajados el oxígeno que circula por la sangre puede entrar más fácilmente a las células. Si hay estrés en los músculos es difícil moverlos y hay más cansancio. “Los corredores se olvidan de respirar a fondo y esto hace que se cansen más rápido. Cuánto más oxígeno ingiere el cuerpo más eficiente será el ejercicio", señala Dreyer.

Beneficios del Chi Running

Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte (2013) señala cómo la técnica del Chi Running produce menos impacto en los atletas, pero incrementa la eficiencia al correr. Estos son cuatro de los principales beneficios:



1. Menos impacto. Reduce la causa de la lesión más común en los corredores “rodilla del corredor”.



2. Un aterrizaje más suave. Reduce el impacto que genera el estrés y por ende fracturas en los pies, piernas y caderas.



3. Menor extensión de la rodilla. Reduce el problema común de exceso de marcha, causado por el ‘efecto de frenado’, y que a la larga, se transforma en ‘rodilla del corredor’.



4. Menos fuerza al frenar o impactar en el suelo. Esto permite una carrera más eficiente.



El Dato

►Practicar Chi Running aumenta la posibilidad de correr hasta los 80 años.