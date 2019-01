Conoce más sobre las sandalias especiales para la recuperación

Tras una carrera de larga distancia o una competencia de trail los pies pueden quedar abatidos. Para su pronta recuperación, además de acudir a un fisioterapeuta, hoy en día existen sandalias que son ligeras, acolchadas y que cuentan con el apoyo en puntos estratégicos.



Según la doctora Loretta Logan, del New York College of Podriatric Medicine & Foot Center de Nueva York, para la página especializada runnersworld, cada competencia genera una propia demanda en el pie y más específicamente en el arco de este. Es decir, existen partes de la planta que necesitarían de un mayor cuidado.

¿Cuánta es su eficiencia?

Un estudio realizado en un laboratorio de la Universidad de Virginia, para comprobar la eficiencia de las sandalias OOFOS, comprobó que estás absorben hasta un 37% más del impacto que un los calzados que vienen con amortiguadores o estabilidad.



La plantilla soporta los arcos para reducir el esfuerzo energético hasta en un 20%

Cabe resaltar que existen modelos de sandalias para cada tipo de atleta. Si alguno presenta fascitis plantar o necesita mayor soporte en el arco del pie, siempre hay un zapato que va acorde a tus necesidades.



Por ejemplo, las Flip Flop de Telic, además de amortiguación es capaz de adaptarse y moldearse a cualquier tipo de pie y proporciona un suave efecto de masaje mientras minimiza la humedad y permite el flujo del aire debajo del pie para refrescarlo.

Marcas en el mercado

Este tipo de zapatos es posible encontrarlos en diversas marcas como las Hoka One One, Telic, Gone For a Run o las OOFO. Todas disponibles en diversos colores y modelos para que puedes elegir entre las que sean de tu preferencia. El envío desde las páginas oficiales no está disponible para Perú, sin embargo podrías conseguirlas a través de Amazon.