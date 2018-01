Todo lo que debes saber sobre la carrera: Lima Corre con el Papa 7K

Con motivo de la llegada del papa Francisco al Perú el próximo 18 de enero, el programa de la Municipalidad de Lima, "Lima Corre", y el Arzobispado de Lima han organizado el evento "Lima Corre con el papa 7K: bienvenido Francisco", que se realizará este domingo 7.



Para los organizadores el motivo de esta carrera es, además de promover el deporte, brindar un día especial para todos los participantes.

"Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos, por un Mundo de Paz”, PAPA Francisco.

El evento

​Inscribirte es totalmente gratis y puedes hacerlo en el siguiente enlace https://goo.gl/vRg5Lk.



La entrega de kits será a las 6:00 a.m. e incluye un polo y una entrada a la misa del Sumo Pontífice en la Base Aérea Las Palmas, el domingo 21. Luego, el calentamiento con aerotón y fullbody será a las 7:00 a.m., a cargo de profesores de baile profesional y, finalmente, se dará inicio a la carrera a las 8:00 a.m.



Ruta

La partida será en la Plaza de Armas de Lima y la llegada en el Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

Ruta par el día domingo. Ruta par el día domingo. Shutterstock

Participantes

Se espera más de 10 mil inscritos entre hombres y mujeres, desde los 12 años.

Premios

El ganador del primer puesto tendrá un trofeo de vidrio y una medalla, el segundo y tercer puesto se llevaran medallas al mérito.