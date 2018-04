Las zapatillas para correr varían según el propósito y el terreno que el corredor tenga en mente. Así, para elegir el calzado adecuado para entrenar o competir, tanto en asfalto como en montaña (trail), hay que seguir algunas pautas generales.

Para correr en asfalto

Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un calzado deportivo, ya sea para entrenar o competir en cualquier superficie, es acudir a un podólogo para conocer el tipo de pisada que tienes (neutra, pronadora o supinadora).

Te recomendamos iniciarte con un calzado que cuente con buena amortiguación y un drop entre 8 a 10 mm debido a que la reactividad al impactar el suelo hará que la reacción sea más rápida. Shutterstock

La zapatilla también debe contar con un upper transpirable, buen ajuste en la zona de los cordones y una suela con buen agarre para mayor tracción.

Para una maratón

​Para quienes pueden correr por debajo de 4 min/km las zapatillas voladoras son la mejor opción (tienen menos drop, amortiguación y peso), lo cual facilita la transición en la pisada para ir más rápido.

Este calzado debe contar con un upper muy ligero, sistema de estabilidad en el talón y suela de caucho para lograr el mejor agarre aún si la superficie está mojada. Requieren que cuentes con una buena técnica de carrera para evitar lesiones, así como un peso de menos de 70 kg (hombres) y 60 kg (mujeres). Shutterstock

Para los que superen estos pesos (referenciales) es recomendable competir con unas zapatillas mixtas (las que sirven para entrenar y competir).

Para correr trail

Las zapatillas para trail están diseñadas para ofrecer una mayor estabilidad en terrenos inestables, como las montañas, senderos rocosos, etc.

Cuentan con una mayor tracción para amoldarse a dichos terrenos y soportar la humedad, mientras que las de asfalto son más ligeras y flexibles debido a que el suelo de la ciudad no tiene tanta inestabilidad. Shutterstock

Precauciones

Utilizar una zapatilla de trail en asfalto desgastará de manera más rápida su suela y vida útil, mientras que hacer lo contrario podría traer consecuencias graves debido a que el calzado de ciudad no cuenta con la tracción requerida para terrenos abruptos, pudiendo causar fuertes lesiones.

Tener en cuenta:

►Si has entrenado con una zapatilla con determinada amortiguación y drop durante tu preparación, te recomendamos utilizarla también para la maratón.

►No es recomendable cambiar el calzado con poca anticipación porque tus pies tardarán en adaptarse.

►Cuida que no tengan más de 800 km (el tiempo estimado de vida útil de una zapatilla).

Más datos:

►Modelos para quienes corren por debajo de 4 min/km: Adidas Adizero Adios 3, Asics DS Racer 11, Mizuno Wave Sonic



►Modelos con drop entre 8mm y 10 mm: Adidas Ultraboost, Asics Kayano 24, New Balance 1080 V8



►Modelos de zapatillas mixtas: Asics Nimbus 20, Nike React, New Balance 1080 V8



►Modelos de zapatillas de trail running: Salomon XA Elevate, Columbia Caldorado II Outdry EX, Asics Alpine XT

