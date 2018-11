La tecnología está en constante evolución y el mundo deportivo no es ajeno a estas innovaciones. Y no solo hablamos de los aparatos electrónicos que facilitan o complementan nuestro entrenamiento, sino de los avances tecnológicos en la ropa deportiva.



Hoy, las distintas marcas no solo buscan la comodidad de los atletas al realizar sus prácticas, sino también que estas proporcionen métricas de ritmo, frecuencia cardíaca, distancia o cadencia. Incluso es posible encontrar la pijama Athlete Recovery sleepwear, que ayuda al cuerpo a recuperarse más rápido después de un entrenamiento.

Mira la siguiente galería y descubre las prendas tecnológicas de la temporada.