Este fin de semana se correrá la Global Energy Race, competencia que reúne a más de 100 mil runners, en simultáneo, en 38 ciudades de 21 países del mundo.

¿Cuál es la finalidad del evento?

Por cada kilómetro recorrido por competidor, se hará una donación al Banco de Alimentos del Perú.



Se recomienda estar en la zona del evento a las 7:30 a.m., una hora antes de la partida, la cual será a las 8:30 a.m.

Consejos de una experta

Si vas a participar en esta carrera, Inés Melchor, destacada fondista y atleta olímpica, nos trae estos tips para que logres un buen resultado el día sábado.



►Antes de la carrera. Es necesario llevar una dieta que incluya carbohidratos complejos y proteínas que ayudan a reponer el desgaste muscular generado tras correr largos kilómetros. Descansar las 8 horas de rigor y levantarse temprano. El punto de encuentro es a las 7:30 a.m.

Horas antes de la competencia, se puede realizar un ligero trote para soltar los músculos. Shutterstock

►El día de la carrera. Tomar un desayuno que nos de las energías necesarias. Una mezcla de carbohidratos con algún cítrico. El tiempo ideal es de tres horas antes para tener una buena digestión.

Evitar cambiar el desayuno ese mismo día, es importante no consumir algo que difiera de la rutina.

►Hidratación. Dependerá del recorrido en el cual estemos inscritos (10k, 5k, 3k).

►Recorrido. Inés recomienda que se vaya al ritmo programado, y que el runner no se emocione y parta muy rápido, ya que los tiempos programados no se cumplirán. Es importante mantener un ritmo en el que el corredor se sienta cómodo y no sobre exigirse.

El Dato

►Los kits serán entregados en el módulo de entrega en el Parque Combate de Abtao de San Isidro, los días viernes 21 y sábado 22 de septiembre, en los horarios de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recuerda que corriendo esta carrera, puedes entrenar para el Entel Challenge Gánale al reloj, cuarto reto del año, y va desde el 24 de septiembre al 8 de octubre.¡Qué esperas para inscribirte AQUÍ!