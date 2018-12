Desde un mirador situado en la parte alta de una duna se podían apreciar las decenas de carpas amarillas situadas a orillas de la hermosa playa de Barlovento, lugar que por cuatro días albergó a 355 corredores de 25 nacionalidades, que arribaron hasta este paraje desértico de Ica con la firme intención de culminar los 120 kilómetros de la Half Marathon des Sables (HFDS).



“He quedado fascinado con estos paisajes mágicos y con el contraste de colores que ofrecen las dunas y el mar peruano”, comentó Yeray Durán, ganador de la competencia con 9h35m34s, quien durante la segunda etapa decidió ingresar de la mano junto a su compatriota Roberto Gil. “Esto es lo que nos va a quedar siempre de Perú: la amistad y el compañerismo”, apuntó este último, quien obtuvo el segundo puesto con 9h47m51s.

El tercer lugar fue para el sueco Jonas Buud, seguido por el peruano Andrés Olivera. Cabe indicar que en esta competencia de autosuficiencia los atletas no solo tuvieron que enfrentar parajes desérticos extremos, sino también cargar con una mochila de 20L con sus alimentos, hidratación, entre otros elementos, durante las tres etapas de la ruta.

Los protagonistas

¿Qué tienen en común el chef del presidente Macron, un peleador peruano de Muay Thai y un reconocido presentador de la TV francesa? Pues su pasión por las carreras extremas. Fue así como vimos a Guillaume Gómez, chef del Palacio del Elíseo, sorprender a sus compañeros con una improvisada sopa de trufas la última noche en el campamento, mientras que el peruano Víctor Ccanto, quien ha disputado un mundial de Muay Thai, logró conquistar un nuevo desafío en el desierto iqueño al ubicarse en el quinto lugar.

Por su parte, el periodista Patrick Poivre, quien es una celebridad en Francia, dejó de lado el formalismo de los sets de televisión para enfrentar un reto pendiente en su vida: correr en el desierto junto a su hijo. “Decidí hacerlo en Perú y no me arrepiento; me llevo el mejor recuerdo de esta carrera y de los peruanos”, comentó.



La vencedora entre las mujeres fue la francesa Gaëlle Decorse, seguida de la ecuatoriana Victoria Calero y la también francesa Diotime Boudoussier. La reconocida ultra trail runnner española, Maigua Ojeda, tampoco quiso perderse esta cita deportiva. “Ha sido una carrera increíble, no he visto un desierto más bonito y maravilloso en mi vida; volveré siempre que pueda”, confesó emocionada al cruzar la línea de meta.

El Team Civa, iniciativa del trail runner local José Juan Ciccia, logró aglutinar a diez de los mejores atletas locales, como Andrés Olivera, Víctor Ccanto, Manuelito Figueroa (todos entre los diez primeros de esta HFDS), quienes también obtuvieron el segundo puesto en la categoría equipos, de la competencia.

Una organización impecable

Cabe destacar que 170 personas trabajaron intensamente en organizar cada uno de los detalles de la primera edición de la HFDS en Ica, quienes montaron un campamento en medio del desierto con toda la logística necesaria, la cual incluyó un centro médico completo con dos ambulancias, comedor, área de comunicaciones y de prensa.

El Dato

►El 30% del total de participantes fueron mujeres.