Correr 120 kilómetros soportando las altas temperaturas del desierto de Ica es un verdadero reto para cualquier runner. Si le añadimos el hecho de tener que llevar sobre la espalda una mochila de ocho kilos, cargada con todo lo necesario para subsistir por cuatro días, el desafío se torna muy, pero muy serio.

Esta es la propuesta de la Half Marathon des Sables (HMDS), que inició hoy su segunda edición en Perú. La competencia reúne a 600 corredores, una cifra que duplica a los inscritos del 2018. “Lo hemos conseguido gracias a la difusión de personalidades VIP que vinieron el año pasado y quedaron encantados con la experiencia”, destaca Cyril Gauthier, director de la HMDS.

Un destino top en Sudamérica

Con su segundo año en nuestro país, esta legendaria competencia ha consolidado la notoriedad del desierto de Ica y sus playas como una locación de calidad mundial. Así, se suma a destinos como Fuerteventura (España) y el Sahara (Marruecos, en donde se realiza la versión original de 250 km), para ofrecer una carrera que se divide en tres etapas, con una jornada de descanso.

70 corredores peruanos se unirán en la última etapa de la HMDS, para correr un promedio de 25 kilómetros.

En un contexto de tan ardua exigencia, con runners que conviven por cuatro días alejados de la civilización, la HMDS se caracteriza por forjar un espíritu de camaradería entre los competidores. Nueve de cada diez de los presentes en esta edición son extranjeros, un factor para el que contribuyó “el plus de poder visitar las Líneas de Nazca y Machu Picchu”, explica Gauthier.

Runners de lujo

El español Chema Martínez -ganador del oro en los 10.000 metros del Campeonato Europeo de Atletismo 2002- es uno de los favoritos para subir a lo más alto del podio en la Half Marathon des Sables. “Mis expectativas son las más altas, ya que este tipo de carreras por etapas, en donde uno tiene que gestionar sus propios recursos, me van muy bien. He entrenado duro y me siento fuerte”, asegura.

Chema también destaca que la HFDS “te permite estar en contacto directo con la naturaleza y convivir con corredores con historias fascinantes”. Es el caso de Laure Manaudou, nadadora francesa ganadora de tres medallas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, quien es hoy una gran apasionada del running y llega a Ica con intención de colgarse en el cuello una nueva presea deportiva.

Presencia peruana

El Team Civa busca en esta edición mejorar su notable performance del año pasado, cuando obtuvo el segundo puesto en la categoría de equipos y metió a varios de sus integrantes entre los diez mejores de la Half Marathon des Sables.

El corredor nacional Remigio Huamán (izquierda) ha ganado las últimas tres ediciones de la HMDS de Fuerteventura (España).

Esta vez presenta un equipo con 18 integrantes, entre los que destacan atletas como Emerson Trujillo, Víctor Ccanto, Andrea Morales, Andrés Olivera, Lucy Mejia, Stalin Carrasco, José Juan Ciccia y Mercedes Nieto.

Con esta competencia se inicia un mes de diciembre en el que destaca también el Entel Challenge El Reto Final, una carrera digital en la que los competidores pueden sumar kilómetros entre el 16 y el 29 de diciembre.